Elbette her neslin iyisi, kötüsü vardır. Tıpkı her ülkenin, her ırkın iyisi kötüsü olduğu gibi… Bir anlığına yazının ana teması nesillerden bağımsız olarak konuşsak bile tarihin her devrinde iyiliğin sesinin daha az, kötülüğün sesinin daha çok çıktığı vehmine kapılırız.

Bu, bir ölçüde doğrudur da. Çünkü kötülük iyiliğe göre daha organizedir, görünür; iyilik yalnızlığı sever, görünmez. Ne var ki hangi zaviyeden bakarsak bakalım geleceğin iyi/doğru/güzel dediğimiz değerlere daha fazla sahip olması için nesiller arası ekonomik, sosyolojik ve giderek politik etkileşimi güçlendirmemiz gerektiği ana fikrine varırız sonunda. Zira medeniyet, kültür, gelenek ancak böyle aktarılır. Bunların aktarımının haricinde nesiller değiştikçe sosyoloji ve siyasetin değişeceği de bir hakikattir.

Bugün okuyacağınız yazının ana teması seçmen nesilleri olacak. Çünkü kanımca seçmen nesilleri, zamanın ruhunun değiştiği günümüzde ‘apolitik’ görünen en önemli ‘politik’ meselelerden biri. 2026’nın sonlarına doğru ilerlerken 2027’nin seçmen kuşağı analizleri daha da önem arz eder hâle geldi.

Türkiye’de seçimler, demokrasi tarihimizin başından beri önemlidir. Hatta ülkemizde pek çok seçim -bunlara kimi yerel seçimler de dâhildir- referandum havasında geçmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan iken Fetullahçı Terör Örgütünü bir millî güvenlik sorunu olarak meydanlarda anlattığı 30 Mart 2014 seçimleri referandum havasında geçen yerel seçimlerin müşahhas örneklerinden biridir. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri de referandum havasında geçmiştir. Bir sonraki seçim de yine referandum havasında geçmeye namzettir.

1947’DE SANDIĞI KORUYAN YAŞLI KADINLAR

Seçmen kuşakları, her seçimde önem arz etmiştir. Seçmen ve kuşak kavramlarını zihnimde bir araya getirdiğimde tarihimizden ilk aklıma gelen olay, 1947 yerel seçimleridir. 1946 genel seçimlerini Demokrat Parti karşısında kazanan CHP, 1947 yerel seçimlerini DP’ye kaptırmamak için elinden geleni yapıyordu. Toroslar’daki 2 bin 700 nüfuslu Arslanköy’de sandıkta anlaşmazlık çıkınca aralarında kadınların ve yaşlıların da bulunduğu köy halkı “Sandık namusumuzdur” diyerek sandığın üzerine oturmuştu. Millî irade orada, ancak bu direnişten sonra tecelli etmişti.

Seçmen kuşakları 2019’dan beri işlediğim bir konudur. Ama 2023 senesini baz alsak bile o yıldan bu tarafa seçmen nesillerinin epey değiştiğini görürüz. Tabii eşyanın tabiatı gereği zaman geçtikçe eski kuşak seçmenler azalıyor. Bunu istatistiklerde görüyoruz: 2023 seçimlerinde toplam 62 milyon 411 bin 753 seçmen oy kullanmıştı. Eski nesillerin yani Bebek Patlaması Kuşağı (1945-1960 arası doğanlar) ile 1945 öncesi doğan Sessiz Kuşağın Türkiye’deki seçmen sayısı toplam 13 milyon civarıydı.

ARTIK EN FAZLA SEÇMEN Y KUŞAĞINDA

Daha ilginç bir ayrıntı var: Bir önceki seçime kadar Türkiye’de en fazla seçmen sayısı x kuşağındaydı. 18 milyon 200 bin civarı seçmeni vardı bu neslin. Yine 2023’te y kuşağının da ortalama 18 milyon seçmeni vardı. Dolayısıyla y kuşağı, Türkiye’de en yüksek seçmen oranına sahip ikinci jenerasyondu. Ancak bir sonraki seçimde öyle olmayacak.

Seçim; 2027 sonunda mı yapılır, 2028 başında mı bilemem, ama her halükârda önümüzdeki seçimde en fazla seçmen sayısı y kuşağından, yani 1980-2000 yılları arasında doğanlardan çıkacak. Bunu da detaylandıralım: 2027’de toplam seçmen sayısının 65 milyon olacağı öngörülüyor. Tahminlere göre y kuşağına mensup seçmenlerin sayısı 19 milyon 500 bin civarı olacak. Bu hesapla x kuşağı 16 milyon 500 bin kişi ile ikinci. Z kuşağı, 16 milyon ile x kuşağını takip edecek. 1944-1960 doğumlu nesil 11 milyon, onlardan önce doğan Sessiz Kuşak ise 1,5 milyon civarı oya sahip.

Seçmen jenerasyonları meselesi yalnızca siyasi partiler için değil, ülkemiz ve geleceğimiz için hayati bir mesele. Daha ziyade aile dışı faktörlerle ve site kültürüyle büyümüş, kimi üyeleri ‘sosyal medyaya doğan’ z kuşağı ile üst kuşaklar ve 2000 sonrası doğanlar arasında köprü görevi gören y kuşağına mensup olanların vereceği oylar en çok önümüzdeki seçimde önemli.

X kuşağına gelirsek… Aile, mahalle ve sokak etkisiyle büyümüş, konvansiyonel medya kültürüyle yoğrulmuş, ama aynı zamanda sosyal medyayı/teknolojiyi de etkin biçimde kullanan bir kuşak bu. Ancak onların da yani bizim neslin de toplam seçmen sayısı içindeki oranı azalmaya başladı. Bizden iki önceki nesil Sessiz Kuşak ve bir önceki nesil Bebek Patlaması Kuşağı gibi de x jenerasyonu da -ikinci yarıda olduğu için- doğal olarak ölüm potasına giriyor.

Bir paragrafla toparlayalım: Yeni nesillere hafıza aktarımı millet olmanın gereğidir. Bu nedenle z’nin y’yi dinlemediği, y’nin x’i dinlemediği, x’in eski kuşaklarının fikirlerine değer vermediği bir toplumsal atmosfer orta, uzun vadede millî güvenlik açısından riskler doğurur. Mutlaka değişeceğiz, çağa ayak uyduracağız klişesiyle (bazen işe yararlar) bağlayalım: Çağa ayak uyduracağız evet; ama gelecekte sınırları belli etik, entelektüel ve yerine göre politik çizgilere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak.