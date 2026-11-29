Kütahya'nın eski Belediye Başkanı Süleyman Canan.

1994 yılında belediye başkanı seçilmiş, 2004 yılına kadar iki dönem görev yapmış. Emekli bir binbaşı.

Şimdi anlatacağım mesele öyle büyük bir belediyecilik projesi değil. Ne bir köprü yapmış ne de bir yol açmış. Hatta küçücük bir musluk hikâyesi.

Süleyman Canan, belediye başkanı olarak göreve geldikten sonra makam odasında namaz vakti geldiğinde abdest almış. Alırken aklına takılmış ve yanındaki görevliye sormuş:

"Ben burada abdest alıyorum ama bu suyun parasını kim ödüyor?"

“Belediye ödüyor efendim” cevabını almış. “Peki belediyenin parasını kim ödüyor?” diye sorunca da “Vatandaş ödüyor efendim!” diye cevap verilmiş.

Bunun üzerine makam odasındaki musluğa ayrı bir sayaç taktırmış. Kendi kullandığı suyun parasını da cebinden ödemeye başlamış.

Düşünsenize, koskoca belediye başkanı, makam odasında abdest alırken kullandığı suyun hesabını yapıyor.

Hikâye bununla da bitmiyor.

Belediyeye gelen misafirlerine ikram edilen çay ve kahvenin parasını kendi cebinden ödemiş Süleyman Bey. Eviyle belediye arasındaki iki kilometrelik yolu makam aracıyla değil, yürüyerek gidip gelmiş. Makam aracını ailesinin özel işleri için kullanmamış.

Şimdi insan ister istemez soruyor: Bir belediye başkanının bunları yapması neden bu kadar dikkat çekiyor?

Aslında bunlar çok sıradan şeyler değil mi? Başkasının parasını kendi paran gibi harcamamak, sana emanet edilen arabayı özel işlerinde kullanmamak, içtiğin çayın hesabını bilmek...

Hepimizin hayatında böyle küçük hesaplar var. İş yerinde, evde, ticarette... Başkasının hakkını kendi hakkımızdan ayrı tutmak zorundayız.

Ama iş kamu yönetimine gelince bu hassasiyetin önemi daha da büyüyor. Çünkü orada harcanan para bir kişinin değil, milyonlarca insanın parası.

Belediye başkanlığına seçilince insanın hayatında bazı şeyler değişiyor. Makam odası, makam aracı, şoför, özel kalem, korumalar... Bir anda etrafınızda pek çok imkân oluşuyor.

İşte tam da burada insanın kendisine bir soru sorması gerekiyor:

"Ben bunların sahibi miyim, yoksa bana bir süreliğine emanet mi edildi?"

Bence belediye başkanlığı dediğimiz şeyin en önemli tarafı burada başlıyor.

Elbette başkan dediğin hizmet yapacak. Yol yapacak, park yapacak, şehrin meselelerini çözecek. Bunlar zaten vazifesinin gereği. Ama bütün bunları yaparken kendisine emanet edilen parayı, arabayı, binayı ve imkânları kendi malı gibi görmeyecek.

Ben Süleyman Canan'ın bu hikâyesinde en çok musluğa takılan sayacı sevdim.

Çünkü o sayaç aslında suyu ölçmüyor. Bir insanın kamu malına nasıl baktığını gösteriyor.

Belki de bugün belediye başkanlarımızın makam odalarına birer sayaç taktırmak lazım. Sadece suya değil, harcanan her kuruşa, kullanılan her imkâna bir sayaç...

Hatta mümkünse o sayaç biraz da vicdanı ölçsün.

Ne dersiniz, bir belediye başkanının geride bırakacağı en güzel miras, yaptığı binalardan önce böyle bir hikâye olabilir mi?

Ben olabileceğini düşünüyorum.

Çünkü yıllar sonra kimse kaç bardak çay içirdiğinizi hatırlamayabilir. Ama o çayın parasını kimin ödediğini unutmayabilir.



HEPİNİZ UNUTULACAKSINIZ!

Bir videoya denk geldim. Eski bir video. Bir bakan ile röportaj yapan gazeteci soruyor: “Efendim, yeğeninizi bakanlıkta üst düzey bürokrat olarak görevlendirmişsiniz.”

Bakan bey de cevap veriyor. Neyse konunun içeriği önemli değil. İlginç gelen şu oldu bana.

25 yıldır günlük gazeteleri okurum. Çocukluğumdan beri haberleri izlerim, -gerçi neye yaradı deseniz cevabım yok-. Son 30 senenin tüm siyasi aktörlerini bilirim.

Bu bakan beyi tanıyamadım videoda. Adına baktım, Allah Allah! Adı da hiç tanıdık değil. Sonra düşündüm, son 25 yıllık AK Parti iktidarında dahi adını çok az duyduğumuz ya da hiç duymadığımız bakanlar oldu, zira tek başına iktidar olduğu için “bile” diyorum.

Adını ve yüzünü hatırlayamadığım bakan beyi görünce aklıma şimdiki bakanlar geldi. Üst düzey bürokratlar, devlet kademesinin en güçlü, en kudretli isimleri.

Liderler hariç hepsi unutulacak. Hatta gün gelecek, tarihe geçmiş işler yapanlar hariç liderler de unutulacak.

Bu gerçeğin farkında olmak lazım.

Yazılarımı okuyan vekil, belediye başkanı dostlar var biliyorum, bakanlar da vardır belki. Hepsine sesleniyorum. Gün gelecek unutulacaksınız. Unutulmayacak işler yapın, izler bırakın bunun önüne geçmek için dostlar.



BU ÇAĞDA KİTAP YAZMAK

Bugün sabah oğlumla bir kitapçı gezdik. Düşündüm, hediye gelen kitaplar ve yazarını tanıdığım için sipariş ettiğim kitaplar hariç en son ne zaman kitap almıştım.

Ya siz? Siz ne zaman kitap aldınız? Hatta kitap okuma alışkanlığınız eskisi gibi mi? Dikkat dağıtan bunca etken varken kitap okuyabiliyor musunuz eskisi gibi?

Eski efsanevi kitaplar önce film oldu, şimdi o filmler bile izlenmiyor, filmlerin en vurucu sahneleri video kesitlerine dönüştü. Sadece o bir dakikalık video kesitini izliyor insanlar.

10 yıl önce yazdığım ilk kitabımdan sonra artık ikinci kitabımın vaktidir gibi geliyor, büyük kısmı hazır, artık çıkarmak istiyorum. Ama hâlâ kitap okuyan, yazan, alan ve hatta hâlâ kitap yazılsın isteyen var mı? Bilemiyorum.

Siz ne dersiniz bu konuda?



