Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta yüzde 1,39 değer kaybederek 10.977 puandan kapanış yaptı. Borsanın kasım başında test ettiği yaklaşık 10.600 desteğini geçen hafta tekrar sınaması ve bu noktadan yukarı yönelmesi pozitif sinyal oldu. Bu anlamda 10.600, kritik konumda kalmaya devam ediyor. 11.000 ise teknik ve psikolojik anlamda ilk direnç noktası olarak kendini gösteriyor. Önümüzdeki haftanın ana gündemini büyüme ve enflasyon verileri oluşturacak. Salı günü açıklanacak üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının yüzde 2,7 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyon ise piyasaların yönü açısından daha önemli. Kasımda TÜFE’nin aylık bazda yüzde 1,13 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 30,10 olması bekleniyor.

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Geçen hafta iki önemli gelişme yaşandı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdi. Rezervlerdeki gerilemenin ardından gelen bu kararla gecelik TL faizi, koridorun üst bandı olan yüzde 39 seviyesine yöneldi. TL mevduat getirilerine uygulanan stopaj oranının düşürülebileceği konusu da önce TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından dile getirildi.

Son dönemde enflasyon ana eğilimindeki iyileşme, iç talepteki yavaşlama, reel ekonomi üzerinde sıkı para politikasının etkilerinin artması ve yurt içi yerleşiklerin TL tercihini koruması, faiz indirimlerini destekleyen temel unsurlar. Bu sebeple 10 Aralık’taki TCMB toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi senaryosu ağırlığını koruyordu. Ancak küresel risk iştahındaki zayıflama, yabancı sermaye çıkışları ve altın fiyatlarındaki gerileme rezervler üzerinde baskı oluşturdu. TCMB, bu şartlarda fonlama maliyetini yukarı çekti. Rezervlerde toparlanma hâlinde yeniden enflasyon gibi makroekonomik göstergelere odaklanmak kolaylaşabilir. Muhtemel bir stopaj indirimi de TL’nin reel getirisine katkı sunarsa bu süreç kısa sürede atlatılabilir.