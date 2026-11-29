Çok şükür, Bolu’da kaybolan 10 kız çocuğumuza ve beraberlerindeki üç görevliye sağ salim ulaşıldı. Bütün Türkiye’nin yüreğini ağzına getiren saatlerin ardından gelen bu haber hepimize derin bir nefes aldırdı. Çocuklarımıza geçmiş olsun. Onlara ulaşmak için seferber olan jandarmaya, AFAD’a, sağlık ekiplerine ve arama kurtarma personeline teşekkür borçluyuz.

Ancak mutlu sonla biten her olay, geride bıraktığı soruları da beraberinde getirir. Bu defa da öyle oldu.

27 Kasım günü saat 16.30 sıralarında araçla irtibat kesildi. Gece 02.20’de, yaklaşık on saat sonra, 13 kişiye ulaşıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu insanların ormanlık bir arazide, ağırlaşan hava şartları altında saatlerce mahsur kalması ve kendilerinden haber alınamaması hepimizi düşündürmeli.

Böylesi bir olayda ilk sorumuz elbette çocuklarımıza nasıl ulaşılacağıdır. Fakat ikinci soruyu da sormak zorundayız... Haberleşme teknolojilerinin bu kadar geliştiği bir çağda, vatandaşımız en temel ihtiyacı olan iletişime neden erişemiyor?

Bölgedeki telefon şebekesinin çekmemesi arama çalışmalarını güçleştiren ana unsurlardan biriydi. İletişimin yeniden kurulabilmesi için bölgeye 11 mobil baz istasyonu sevk edildi. Demek ki mesele yalnızca arama kurtarma kapasitesi değil, bu kapasitenin kesintisiz işlemesini sağlayacak haberleşme altyapısını da kurabilmek.

Araçtaki görevliler telefonla yardım çağırabilse, bulundukları yeri bildirebilseydi arama alanı belki de çok daha erken daraltılabilirdi. Elbette iletişim her şartta kurtarmayı garanti etmez. Ancak kriz anında doğru konum bilgisinin ve kesintisiz haberleşmenin ne kadar hayati olduğu tartışılmaz.

Türkiye savunma sanayisinde önemli bir mesafe aldı. İnsansız hava araçlarımız, uydu teknolojilerimiz ve gelişmiş görüntüleme sistemlerimiz var. Bu kazanımlarımızla haklı olarak gurur duyuyoruz. Ne var ki teknolojik gücün gerçek sınaması sadece en ileri sistemlerde değil, ormanın ortasında mahsur kalan bir vatandaşın yardım çağrısına ulaşan ve ekiplerin haberleşmesini sağlayan o en kritik anda da yaşanır.

5G reklamlarıyla gerçek hayat arasındaki mesafe

Bir süredir 5G teknolojisini konuşuyoruz. Daha yüksek hız, daha düşük gecikme, daha fazla bağlantı kapasitesi… Türkiye de 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini kullanıma açtı. Peki bu teknolojik dönüşüm vatandaşın günlük hayatına aynı ölçüde yansıyor mu?

Ben de bu sorunu bizzat yaşayanlardanım. Fiber internet kullanmama rağmen zaman zaman televizyon yayınlarında, özellikle canlı yayın bağlantılarında donma ve kopmalar yaşıyorum. Yayın sırasında bağlantı kesildiğinde mobil internete geçmek zorunda kalıyorum. Bu kez de yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı ve uygulamaların veri kullanımı nedeniyle internet paketim hızla tükeniyor. Bir teknolojik imkândan yararlanmaya çalışırken başka bir sorunla karşılaşıyorum.

Üstelik bu yalnızca kişisel bir deneyim değil. BTK’nın 2026 yılı ikinci çeyrek sektör raporuna göre, internet servis sağlayıcılığı alanındaki tüketici şikâyetlerinin yüzde 48,45’ini bağlantı ve hizmet kalitesi oluşturuyor.

Fiber bağlantıdaki aksaklıkla ormanlık alanda mobil şebekenin çekmemesi elbette aynı teknik sorun değil. Ancak ikisi de hizmet kalitesini ve altyapının gerçek performansını sorgulamamızı gerektiriyor.

Asıl soru, reklamlarda anlatılan teknolojiyle vatandaşın yaşadığı gerçeklik arasındaki mesafe neden hâlâ bu kadar açık?

Telekomünikasyon şirketleri sonuçta sıradan ticari işletmeler değil. Kamu otoritesinden yetki alıyor, frekans kullanıyor ve ülkenin stratejik haberleşme altyapısını işletiyorlar. Kırsal bölgelerde haberleşme hizmeti sunulması için kamu destekli projeler de yürütülüyor. Dolayısıyla operatörlerin hizmet kalitesi kadar kamunun denetim sorumluluğu da tartışılmalı.

Bu noktada uzmanların üzerinde durması gereken bazı sorular var. Kapsama alanları ne ölçüde yeterli? Acil durumlarda mobil baz istasyonları ne kadar hızlı devreye girebiliyor? Uydu destekli alternatif haberleşme sistemleri ne kadar yaygın? Bunlar teknik ayrıntı gibi görünebilir ama afet anında doğrudan insan hayatını ilgilendiren meseleler.

Devletin gücü, vatandaşının sesini duyabilmesidir

Bolu’daki olay üzerinden kimseye peşinen kusur yüklemek doğru değil. Yol, hava şartları, güzergâh tercihi ve kurumsal sorumluluklar ayrıca değerlendirilmeli. Ancak yaklaşık on saatlik belirsizlik ve iletişimi yeniden kurmak için mobil baz istasyonlarına ihtiyaç duyulması, haberleşme altyapımızın acil durumlara hazırlığını sorgulamamız için yeterli bir sebeptir.

Güçlü Türkiye hedefi, savunma sanayisindeki başarıların yanı sıra vatandaşın gündelik hayatında hissettiği güvenle de anlam kazanır. Bu nedenle teknolojik birikimimizi yalnızca savunma alanında değil, sivil haberleşmede, afet yönetiminde ve acil müdahale sistemlerinde de ileri taşımak zorundayız.

Devletimizin gücünü savunmak, ihtiyaçları ve eksikleri görerek çözüm üretme iradesini de desteklemektir.

Çocuklarımızın sağ salim bulunmasına bir kez daha şükrediyoruz. Dileğimiz, hiçbir ailenin bir daha böyle bir endişeyi yaşamaması.