Kısa dönemli olumsuzluklar canınızı sıkmasın.

Türkiye “geleceğe” oynayan bir aktör.

Recep Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı olarak 2004 yılında İstanbul’da yapılan NATO zirvesinden 45 gün önce 11 milyar dolarlık tank, helikopter, İHA alımını iptal edip “Biz yapacağız” demeseydi, bugün savunmada parmakla gösterilen ülke olamayacaktık.

Bu savunma gücümüz olmasa, yarım asır sonra terörden kurtulmuş ülke olmayacaktık. Hatta belki, 2015’te denendiği üzere, bugün günlük 84 bin varil petrol ürettiğimiz Gabar, 135 milyon metreküplük yeni keşifler yaptığımız Şırnak ve Mardin gibi bazı bölgelerin bizim elimizden çıkmasını bile önleyemeyecektik.

Suriye’de bizim dışımızda kurulan hesapları bozamayacak, Irak’ta iki savaşla kalıcı hâle getirilmek istenen parçalanmayı gideremeyecek, Libya, KKTC ve Mısır üzerinden Akdeniz’de kurgulanan planları başlarına geçiremeyecektik.

Bir asır önce olduğu gibi “Verip kurtulalım” değil, “Sıkıysa gel al” diyen bir yönetim var bugün Türkiye’de.

***

En uzun kıyıya sahip ülke olarak, Doğu Akdeniz, hem ticaret açısından bizim için çok önemli, hem de enerji ihtiyacımızı en az 400 yıl karşılayacak potansiyeliyle.

Zenginlik ve refah istiyorsak, işte önemli bir kaynak burada.

Bir diğeri de Karadeniz; boşuna karışmadı orası da…

Bizim bulduğumuz 785 milyar metreküp doğalgaz ya da bulacağımız başka yataklar değil tek mesele.

Geleceğin yakıtı olarak görülen hidrojen sülfürün devasa miktarları keşfedildi Karadeniz’deki kıyılarımızda.

Nitekim orada da en uzun kıyıya sahip ülke; yine Türkiye.

Hak ettiğimiz miktar, dünyanın ihtiyacının en az 45 katı büyüklüğünde.

Yazmıştık; eski Başbakan Binali Yıldırım, ‘Kanal İstanbul’un sırf bu enerjiyi taşımak için bile kritik önemde olduğunu, hatta bir kanalın yetmeyebileceğini, biz yapmazsak bunun Bulgaristan ve Yunanistan’a yarayacağını, onların kanal açacağını söyledi canlı yayında.

Bakın, Türkiye’nin gerçek gündemi bunlar olması gerekirken, bu meseleler konuşuluyor mu hiç kamuoyunda!

Ama devlet çalışıyor, Kanal İstanbul projesi Batı güdümlü muhalefete rağmen ağır ağır yolunda ilerliyor.

***

Sadece bunlar mı dikkatimizden kaçırılan? Elbette hayır.

Türkiye bir asır sonra Kerkük petrolüne ortak oldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Ankara’yı ziyaret eden Irak Başbakanı ile Kerkük-Ceyhan petrol hattının yeniden aktif hâle getirilmesi ve Türkiye’ye uzun vadede günlük 1,5 milyon varil petrolün akması için anlaşma imzalandı.

Nitekim Kerkük-Ceyhan boru hattı, 12 yılın ardından 17 Kasım’da tekrar faaliyete geçti.

Yani Kerkük petrolünün artık sadece kullanıcısı değil, aynı zamanda satıcısı olduğumuz hat ile ilgili 12 gün önce böylesine önemli gelişme yaşanırken, Türkiye’de kaç kişi bunun farkına vardı?

Ya Somali’den sonra Pakistan’a ulaşan Oruç Reis sismik araştırma gemimizin!

Altı adet derin deniz sondaj gemisi, iki tane sismik gemi ile dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduğumuzun ve bunun ülkemiz için kıymetinin ne kadar bilincindeyiz?

O zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın şu sözlerine kulak verelim;

Bugün Türkiye yaklaşık 130 bin varil kendi topraklarından petrol üretiyor. Ama önümüzde dağ gibi bir hedef var. Biz kendi alanımızın yani kendi sahamızın, karalarımızda ve denizlerimizin dışında da bir şeyler aramalıyız. Farklı projelere girdik. Bulgaristan'da bir deniz sahasında ortaklığımız var, yüzde 33. Orada yakın zamanda sismik çalışmalar yapacağız. Libya'da farklı alanlarda, Afrika'da... Chevron'la Gine-Bissau'da 1-2 tane deniz sahasında ortaklığımız oldu, onun imzasını attık. Dolayısıyla yeni anlaşmalar da inşallah gelecek devamında. Biz 2040'ta kendi ihtiyacımız olan 718 bin varili yerli ve millî üretimle yani Türkiye'de ve yurt dışında yapacağımız üretimle karşılamayı hedefliyoruz. Bu yaptığımız anlaşmalar o hedefe doğru bizi götürecek inşallah. Satın almalarla, hisse almalarla 1 milyon varil hedefine gitmek istiyoruz.

Karadeniz gazında bu yıl sonu ikinci faz devreye girdiğinde 8 milyon haneye yetecek doğalgaz var. 2028'de üçüncü, yani son fazı tamamlayıp üretimi dört katına çıkaracağız, 16-17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hâle geleceğiz. Bugün Türkiye'de 22 milyon hanede doğalgaz var. Nüfusun yüzde 85’ine doğalgaz erişiyor. Cumhurbaşkanı’mız 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde beş ilde olan doğalgazı Türkiye'nin tamamına, Anadolu'daki bütün insanımıza götürme hedefi koydu. Çok zor bir hedef. Çünkü dağı var, deresi var, gölü var. Buna rağmen şu anda 81 ilde ve binin üzerinde yerleşim yerinde doğalgaz veriyoruz. Şimdi neredeyse köylerden bile talepler gelmeye başladı.

Karadeniz'de de bu sefer petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondajımız devam ediyor. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz için planlamalarımız hazır. Nereleri kazacağız belli. Takvime göre gidiyoruz. Bir taraftan üretim yürüyor, yani gemiler boş durmuyor. Bir taraftan da yeni keşiflerle alakalı çalışıyoruz.

***

İşte yüzde 90 gibi bir oranla en çok dışarıya para aktardığımız ‘enerji’ kaleminde, Türkiye’nin geleceğini kurtarmak için yapılan çalışmalar bunlar.

Terör gibi belalara da para harcamayıp, bu kaynak cebinde kaldığında Türkiye ne olur? Cevabı belli.

Geleceğe matuf Türkiye’nin adım adım ilerlettiği daha çok başlık var.

Hürmüz’ün en üst bölgesindeki Basra’dan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden Kalkınma Yolu, Çin’i Avrupa’ya en kısa yoldan bağlayacak Orta Koridor, Hürmüz’ü güneyden demir yolu ile Avrupa’ya ulaştıracak Hicaz Demir Yolu…

İsrail ve Yunan medyası bu hamleler karşısında Türk Pençesi başlığıyla ciyaklıyor, ama bizim gündemimizde maalesef bunlar çok az yer buluyor.

Toplumun konuştuğu fon, rüşvet gibi meseleler dururken niye bunları yazdım?

Küçük bir kesim hırsızlık-vurgunculuk yapıyor diye, gecesini gündüzüne katıp bu ülkenin refahı için çaba sarf eden insanların emeği görmezden gelinmesin diye.

Nitekim, hırsızı-uğursuzu da devlet ortaya çıkarıp ayıklıyor ve Türkiye safralarından kurtuluyor, bunu da unutmayalım.



