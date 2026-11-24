Aslan kaçtı… parayla doğayı, vahşi hayatı ve kanunları bile satın alabileceğini zanneden bir densizin halt etmesi yüzünden İstanbul’un göbeğinde bir aslan var! Garip olan ise aslan beslenmesinden ziyade bu hayvanı nasıl ülkeye soktular? Ben bu satırları yazarken henüz yakalanamamıştı. Patili dostumuz için kapımızın önüne bir kap su ve bir kasa dana antrikot koymayı unutmayalım diyor devam ediyoruz…

Fırtınayı atlatmış biri kendisinin ne kadar güçlü olduğuna dair övünmez ama yağmurda ıslanan kişilere karşı daha merhametli olur.

Diliniz başkalarını mahvediyorsa, dualarınız sizi kurtaramaz…

Uyku düzenim en son annem ayağında sallarken düzenliydi. Sizin de mi?

İçimde bir yer sürekli valiz hazırlıyor…

Fona borsaya yatıracak paramız yoktu ama biz de HGS'den dolandırıldık. Biz de birileriyiz…

“Şey yapsanıza, mesela kendi işinize baksanıza…” demek istiyorsan gel bir sarılalım…

Yıllardır taşıyorum içimdeki çocuğu, uğur böceklerine şarkı söyleyen bir yanım var hâlâ. Sizinkine de selam olsun…

Işığınızı söndürüp karanlığınızdan edecekler. Temkinli olun derim…

Dua ederken “Allah’ım…” dedikten sonra kendini ifade edemeyiş ve o anki iç çekiş… Bilen bilir…

“Benim güvendiğim bir dağ yok. Kar, istediği yere yağabilir artık...” diyenler el kaldırsın…

Katırın bile çıkamadığı yokuşları hatır için çıktık defalarca…

Saksıdaki çiçeği seviyoruz da… kaldırımdakinin üstüne niye basıp geçiyoruz?

İlkokuldayken derste duyulan “Malazgirt Savaşıyla Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı” cümlesi ve zihinlerde oluşan “o devasa kapı” seni de unutmadım…

N’öörüyon?” deyince “N’öörüyüm…” demeyen arkadaşı n’öörüyüm…

Uyandıktan sonra bi on dakika yatakta köy ağası gibi oturup etrafa anlamsızca bakışlar atarak odanın mimarisini inceleyenler, birleşelim…

Benim gibi kuru yemişçiye, bakkala girince bakkalın televizyonuna kilitlenen okurlarım, size de selam olsun…

Kimsenin değişmesini beklemeyin. Kütük, tersten okununca da kütüktür!

Gün sonu aktivitesi: Uyumadan önce tartışmayı kafada yeniden canlandırıp daha içine sinen cevaplarla karşı tarafı mağlup etmek!

Biz akıllanmayız doktor, sen delir!

Bu hafta keyfimiz; ‘dıp tıs dıp tıs…’ olsun.

Yüreğinize de kelebek konsun…



Ninem diyor ki; Mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

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