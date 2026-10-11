Borsa ve altında bekleyiş!

Piyasalarda geçen hafta enflasyon, faiz beklentileri ve yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler öne çıktı. Eylül enflasyonu aylık yüzde 1,84 ve yıllık yüzde 29,73 olarak gerçekleşerek, piyasa tahminlerinin altında kaldı. Enflasyondaki yavaşlama, faiz indirimi beklentilerini destekledi. Fon tasfiyelerinde ise ödemeler başladı. Üç portföy yönetim şirketine ait 17 fonda yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar ilgili banka ve aracı kurum hesaplarına aktarıldı. Diğer yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulması gündemde. Teklifle 1 milyon TL'ye kadar anapara ödemelerinin düzenlenmesi öngörülüyor.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, önceki haftaki 12.270 puanlık kapanışının ardından geçen haftayı 12.265 seviyesinden tamamladı. Böylece borsada primsiz bir hafta geride kaldı. Endekste mevcut durumda 11.800-12.500 bandında konsolidasyon süreci devam ediyor gibi görünüyor. Bu arada uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell da Türkiye'nin “İleri Gelişmekte Olan Piyasa” statüsünde değişiklik yapmadığını ve ülkeyi izleme listesine almadığını duyurdu.

Küresel piyasalarda ise petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri ve ABD Merkez Bankasının (FED) para politikası beklentileri fiyatlamaları etkiledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,34'e, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,72'ye yükselerek dikkat çekici seviyeleri gördü. Brent petrol ise Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları, jeopolitik riskler ve Meksika Körfezi'ndeki üretim kesintilerinin etkisiyle haftayı yüzde 1,88 yükselişle 104,53 dolardan tamamladı.

Haftanın ikinci yarısında tahvil faizlerinde zirvelerden sınırlı geri çekilme yaşandı. Bu gelişme altın fiyatına destek verdi. Ons altın yüzde 1,31 primle 4.194 dolara, gram altın yüzde 1,53 artışla 6.642 TL'ye çıktı. Ancak FED'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yapabileceği beklentisi, kıymetli metaller cephesinde de takip ediliyor. Bu kapsamda çarşamba günü ABD’de açıklanacak eylül enflasyonu, FED politikaları ve altın fiyatları için de önemli…

Borsa ve altında bekleyiş!

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