Hoş geldin ekim…

Uzun zamandır böyle neşeli kıpır kıpır uyanmamıştım, bugün de uyanmadım…

Kurtla babaannesini ayırt edemeyen kırmızı başlıklı kızın saflığı var üzerimde.

Yine de hepimize keyifli günler diliyor ve aynen devam ediyoruz;

Dünya bir sınav yeridir; kimisi varlıkla imtihan olur, kimisi darlıkla. Ama en zoru insanlıkla imtihan olmaktır. Nokta.

Eğer bana bir yanlış yaptıysanız ve henüz size bir şey yapmadıysam; her gün yarını bekleyin…

Biz çaydanlıktan tipine bakarak eğlenen insanlarız, bizi üzmeyin…

Siz de üçlü prizden doğru fişi çekmeye çalışırken kendinizi bomba imha uzmanı gibi hissediyor musunuz?

Yarım saat içinde kalkıp, kahvaltı yapıp duş alan insanlara hayranım. Benim sadece nerede olduğumu ve kim olduğumu anlamak için otuz dakikaya ihtiyacım var…

Kilosu iki bin sekiz yüz lira olmuş Antep fıstığının. Yüz gram aldım; ağzı kapalı olup açılmayanları suyla yutuyorum!

Çırpına çırpına uçmayı öğrendiniz a guzuuum, çürük dala konup da ziyan etmen kendinizi…

Bıçağın keskinliği değil, tutanın niyeti kanatır!

Evdekiler aldığı şeyin fiyatını sorunca %70’e varan indirimler yapanlar, buradasınız biliyorum…

Aklındaki cevabı alana kadar herkesten tavsiye isteyenler el kaldırsın.

Annelik? Panik prenses ve yedi ataklar…

Sevgili gençler, 40 yaşından önce ne istiyorsanız yapın. Sonra insanın hep uykusu geliyor.

Yüreğini ‘hayırlısı böyleymiş’le yamalayanlar, size de selam…

Kadınlara göre bir erkeğin “yapacaktım” demesi aşırı itici çünkü; 1 yapmadın, 2 yalan söylüyorsun!

“Fevkalade zaferlerim olmayabilir. Fakat içinden sağ çıkmayı başardığım yenilgilerimle sizi şaşırtabilirim!” diyorsan gel bir sarılalım…

Uyusak rüyalar kandırıyor, uyansak insanlar…

Sanırım hepimizin bu ara sıra gecesine falan ihtiyacımız var; böyle el şaklatmalı ‘Oocaaaagım söndüüü nasıl belaaadır’

Kimi sözüyle ‘kış'ı getirir, kimi gülüşüyle ‘buz’u eritir…

Hikâyenin sonunda herkes toprak sahibi olacak… Düşünelim bunu…

Gününüz güzelliklerle geçsin efendim…



Ninem diyor ki; Kalendere kış geliyor demişler, titremeye hazırım demiş.

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