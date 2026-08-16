Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar! Sevk yazısında "organize yapı" detayı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel ile ilgili hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığın yazısında, Doku'nun kaybolduğu olayın "organize bir yapı" içerisinde işlendiğine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu. Aradan geçen yıllara rağmen akıbeti aydınlatılamayan Doku'nun dosyasında, 2026 yılında yürütülen soruşturmayla birlikte yeni bir süreç başladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis Gökhan Ertok ile bazı kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında mahkemeye gönderilen sevk yazısı da ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, başsavcılığın yazısında Doku'nun kaybolmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

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"BASİT BİR KAYIP VAKASI DEĞİL"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Nisan 2026'da başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ifade analizleri, siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları ile daha önce elde edilen bilgi, belge ve delillerin birlikte değerlendirildiğini belirtti.

Sevk yazısında, yapılan incelemelerin ardından olayın "basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu" yönünde kanaat oluştuğu ifade edildi ve yazıda, olayın organize bir yapı içerisinde işlendiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından gönderilen sevk yazısında şu iddialar yer aldı:

"Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 17.04.2026 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında icra edilen derinlemesine ifade analizleri, siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; gerek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı' nda gerekse iş bu soruşturma dosyasında bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle birleştiğinde, olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur.

Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte; kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği; tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.

Bu kapsamda Şüpheli Tuncay Sonel' in, şüpheli Gökhan Ertok'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde; hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.

Yukarıda anlatılan hususlar muvacehesinde, şüpheliler Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun, yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını tamamen aşarak, adeta şüpheli Tuncay Sonel'in şahsi ve illegal amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri, bu karanlık ilişki ağında beraber hareket etmek ve de fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmak suretiyle müşterek fail olarak yer aldıkları hukuki ve vicdani kanaatine varılmıştır."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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