Yunanistan’ın Salamina Adası’nda çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine sıçrarken, alevler büyük paniğe neden oldu. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçleşirken, bazı bölgeler tahliye edildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, bugün Salamina Adası’nda Peristeria bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Bölgede 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Salamina Sağlık Merkezine götürüldü.

Yunanistan'da felaket sürüyor! Salamina Adası cayır cayır, ölü ve yaralılar var

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SİRAYET ETTİ

Yangın bölgedeki evlere de sıçradı. Bölgede esen şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Yunanistan'da felaket sürüyor! Salamina Adası cayır cayır, ölü ve yaralılar var

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bugün yerel saatle 15.00 sıralarında Peristeria ve Selinia bölgeleri olmak üzere Salamina Adası'ndaki iki farklı noktada orman yangını çıkmış, itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale başlatmıştı.

Bölge sakinleri, yoğun dumanla karşı karşıya kalmış, Peristeria, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgeleri tahliye edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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