Rusya ve Ukrayna arasında sıcak saatler! İki başkentte peş peşe patlamalar meydana geldi

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, sabaha karşı başkentlere yönelik eş zamanlı saldırılarla yeniden tırmandı. Balistik füzelerin hedefi olan ve halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapılan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de can kaybı yaşanmazken bir binada yangın çıktı. Buna karşılık Ukrayna güçleri, Rusya'nın başkenti Moskova'ya geniş çaplı insansız hava aracı misillemesi düzenledi.

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden savaşta, tarafların birbirlerinin başkentlerini hedef aldığı yeni bir saldırı dalgası yaşandı. Sabaha karşı eş zamanlı olarak şiddetlenen çatışmalarda, Ukrayna'nın başkenti Kiev balistik füzelerle hedef alınırken, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirildi.

KİEV'DE HALKA "SIĞINAKLARA İNİN" ÇAĞRISI

Ukrayna tarafında ilk hareketlilik gece saatlerinde gözlemlendi. Kiev Askeri İdaresi, yerel saatle 02.00 sularında resmi Telegram kanalı üzerinden kent için "balistik füze tehdidi" duyurusu yayımladı. Bu uyarının ardından, sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşlara ivedilikle sığınaklara inmeleri çağrısında bulunuldu.

Kiev

Başkent genelinde duyulan patlama seslerinin ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, resmi bir açıklama yaparak şehrin balistik füze saldırısı altında olduğunu teyit etti. Kliçko'nun açıklamasıyla birlikte kentte hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Kiev

BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Saldırıların etkileri kentin belirli noktalarında fiziksel hasara yol açtı. Kiev yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, balistik füzelerin hedefi olan Obolonskiy ilçesindeki bir binada patlamanın etkisiyle yangın meydana geldiği açıklandı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edilerek alevlere müdahale etti.

Kiev

CAN KAYBI YOK

Şiddetli patlamalar ve ardından Obolonskiy bölgesinde çıkan yangının yol açtığı maddi hasara rağmen, ilk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Hem belediye yetkilileri hem de askeri idare tarafından yapılan ilk resmi değerlendirmelerde, saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Kiev

UKRAYNA'DAN MOSKOVA'YA İHA MİSİLLEMESİ

Kiev'in füzelerle vurulduğu saatlerde, savaşın diğer cephesi olan Rusya'nın başkenti Moskova'da da benzer bir hareketlilik yaşandı. Ukrayna güçleri, Rusya hava sahasını geçerek Rusya'nın başkentine ulaşmayı hedefleyen geniş çaplı bir insansız hava aracı filosuyla karşı saldırı düzenledi.

Moskova

28 İHA HAVADA İMHA EDİLDİ,

Moskova'ya yönelik bu misilleme girişimi üzerine Rus hava savunma sistemleri devreye girdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente doğru ilerleyen yaklaşık 28 Ukrayna insansız hava aracının, hava savunma güçleri tarafından hedeflerine ulaşmadan havada tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya’da yetkililer, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılarda Moskova, Rostov ve Belgorod bölgelerinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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