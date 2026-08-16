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Yaşam

Hepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor

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Hepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Erzurum’da düzenlenen Şebap Güvercin Sergisi’nde, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Almanya ve İngiltere’den gelen yetiştiricilerin kuşları görücüye çıktı. Büyük özenle yetiştirilen Şebap güvercinlerin değerinin 100 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar çıktığı belirtilirken, bazı kuşların ev ve araba fiyatına satıldığı öğrenildi.

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Hobi alanında başta Avrupa'nın yaklaşık 8 ülkesi olmak üzere Suudi Arabistan'a kadar yaygınlaşan ve uluslararası üne sahip Şebap güvercinler, Dadaşlar diyarında podyuma çıktı.

Şebap Güvercin Federasyonu bünyesinde Erzurum Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde "Türkiye Erzurum'da Buluşuyor" Şebap Güvercin Sergisi düzenlendi.

Hepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor
Başlık ResmiHepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Sergide Türkiye'nin farklı illerinden gelen yetiştiricilerin yanı sıra Almanya ve İngiltere'den katılımcılar da yer aldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı organizasyonda Erzurumlu yetiştiriciler de kuşlarını sergilerken, dereceye giren güvercinlere çeşitli ödüller verildi.

Hepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor
Başlık ResmiHepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Türkiye genelinde her sezon festivaller düzenlenirken, illerde de bir veya iki ay aralıklarla sergiler gerçekleştiriliyor.

Hepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor
Başlık ResmiHepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor

ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN GELENLER VAR

Şebap Güvercin Federasyonu Genel Başkanı Necmettin Budak, "Bizim federasyonumuzun amacının Şebap kuşu yetiştirmesi, Şebap kuşunun ırkının yetiştirilmesi ve bu alanda bütün illerde Türkiye geneli sergilerimiz oluyor. Ayrıca Türkiye geneli festivallerimiz oluyor. Senede bir sefer festivalimiz oluyor. Bu festivalimizin amacı da Türkiye'nin en güzel kuşlarını, en güzel kuşçuluğun kuşunun yetiştiricisini belirliyoruz. Derece alan kuşlara ödüller veriyoruz. Çok bakım isteyen, titizlikle beslediğimiz kuşlar. Şu anda Erzurum'da, burada bugün Türkiye geneli bir sergi yaptık. En az 200 kişinin katılımıyla çok güzel bir sergi oldu. İl dışından, Almanya'dan, İngiltere'den gelen arkadaşlarımız vardı. Burada kuşlarını sergilediler. Erzurum olarak kuşlarımızı sergiledik. Bir de ildeki dernek arkadaşlarımızın, kuş besleyen arkadaşlarımız burada getirdi, kuşlarını sergiledi. Güzel bir ortam oldu. Güzel dereceler aldılar, hediyeler aldılar” dedi.

Hepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor
Başlık ResmiHepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor

100 BİN TL’YE DE VAR 5 MİLYON TL’YE DE

Özenle yetiştirilen güvercinlerin 100 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu belirten Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte Türkiye geneli biz her sezon festivaller yapıyoruz. Her ilde de iki ayda bir veya bir ayda bir sergiler yapıyoruz. Türkiye geneli toplanıyoruz, sergimizi yapıyoruz. Kuşlarımız çok değerli. Özenle beslediğimiz kuşlarımızın değeri çok kıymetlidir, paha olarak biçilmez. Kuşlarımız 100 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar. Yani eski fiyata göre 5 trilyona kadar çıkıyor yani. Ev parasına, araba parasına satılan kuşlarımız var."

Hepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor
Başlık ResmiHepsi tek tek podyuma çıktı! Ev ve araba parasına satılıyor… Değeri 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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