Evden çalışmada yeni dönem! Haklar ve kurallar yeniden belirlendi

KİMLER BU TRENİN İÇİNDE? BENİ KAPSIYOR MU?

Lafı dolandırmadan söyleyelim: Eğer işinizin tamamını veya bir kısmını evden, kafeden ya da bilgisayarınızın olduğu herhangi bir yerden yapıyorsanız; patronunuz da buna izin veriyorsa bu kurallar doğrudan sizin içindir. Devlet kuralları koyarken 3 ana kavramı netleştirdi:

Bakanlık: Süreci denetleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını.

Süreci denetleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını. Uzaktan Çalışan: İşini ofis dışından teknolojiyle halleden emekçi.

İşini ofis dışından teknolojiyle halleden emekçi. Uzaktan Çalışma: Yazılı bir akde imza atarak evden iş yapma modeli.

Kısacası, sözlü anlaşmayla "Hadi sen yarın evden çalış" devri kapandı. Her şey resmiyet kazanmak zorunda. Yazılı olmak zorunda…