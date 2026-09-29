İsrail'den Hamas'a yeni suikast tehdidi: "Fırsatı geldiğinde..."

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki saldırıların ardından yurtdışında bulunan Hamas yöneticilerini de hedef alacaklarını söyledi. Katz, daha önce Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen saldırıya da atıfta bulundu.

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki saldırıların devam ettiği sırada Hamas yöneticilerine yönelik yeni bir tehditte bulundu.

Kassam Tugayları komutanlarından İzzeddin el-Beyk'in hayatını kaybettiği saldırının ardından video mesaj yayımlayan Katz, söz konusu saldırının Gazze Şeridi'nde sürdürülen İsrail operasyonlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Katz, mesajında "Yurtdışındaki Hamas liderleri de hedefte" ifadelerini kullanarak Hamas yetkililerini tehdit etti.

DOHA SALDIRISINI HATIRLATTI

İsrail Savunma Bakanı, açıklamasında 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlenen ancak başarısız olan saldırıya da değindi.

Hamas liderlerinin söz konusu saldırıdan kurtulduğunu belirten Katz, "fırsatı geldiğinde bir sonraki saldırıdan kurtulamayacaklarını" iddia etti.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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