Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İsrail'den Hamas'a yeni suikast tehdidi: "Fırsatı geldiğinde..."

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İsrail'den Hamas'a yeni suikast tehdidi:
Başlık Resmiİsrailden Hamasa yeni suikast tehdidi: Fırsatı geldiğinde...

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki saldırıların ardından yurtdışında bulunan Hamas yöneticilerini de hedef alacaklarını söyledi. Katz, daha önce Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen saldırıya da atıfta bulundu.

Kaydet
|

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki saldırıların devam ettiği sırada Hamas yöneticilerine yönelik yeni bir tehditte bulundu.

Kassam Tugayları komutanlarından İzzeddin el-Beyk'in hayatını kaybettiği saldırının ardından video mesaj yayımlayan Katz, söz konusu saldırının Gazze Şeridi'nde sürdürülen İsrail operasyonlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Katz, mesajında "Yurtdışındaki Hamas liderleri de hedefte" ifadelerini kullanarak Hamas yetkililerini tehdit etti.

ÖNERİLEN HABERLER
İşgalci İsrail’in Gazze planı bitmedi! Katz: Sürgün planı iptal edilmedi, donduruldu
DÜNYA

İşgalci İsrail’in Gazze planı bitmedi! Katz: Sürgün planı iptal edilmedi, donduruldu

DOHA SALDIRISINI HATIRLATTI

İsrail Savunma Bakanı, açıklamasında 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlenen ancak başarısız olan saldırıya da değindi.

Hamas liderlerinin söz konusu saldırıdan kurtulduğunu belirten Katz, "fırsatı geldiğinde bir sonraki saldırıdan kurtulamayacaklarını" iddia etti.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
5 KRİTİK KARAR AÇIKLANDI
5 KRİTİK KARAR AÇIKLANDI
Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu!
MAL VARLIĞI DONDURULACAK
MAL VARLIĞI DONDURULACAK
Fon soruşturmasında yeni gelişme
 
 
 
FON KRİZİNDE 2 KRİTİK ADIM
FON KRİZİNDE 2 KRİTİK ADIM
'Yol haritamızı belirledik' diyerek duyurdu
SİYASETTE AKLANMA SAĞLANMALI
SİYASETTE AKLANMA SAĞLANMALI
Bahçeli'den 'fon krizine' ilişkin ilk açıklama
SUÇLU BULUNDU
SUÇLU BULUNDU
Premier Lig'de Manchester City depremi
İKİ İSME YAKALAMA KARARI
İKİ İSME YAKALAMA KARARI
Birisi ünlü şarkıcının eşi, diğeri kayınpederi
"FIRSATI GELDİĞİNDE..."
İsrail'den Hamas'a yeni suikast tehdidi
9 BAŞKAN DAHA AK PARTİ'DE
9 BAŞKAN DAHA AK PARTİ'DE
Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
"KAPISINDAN DÖNDÜM"
Sefa Yılmaz'dan Bayern Münih ve Beşiktaş itirafı
“İFADEYE ÇAĞRILIRSAM DÖNERİM”
“İFADEYE ÇAĞRILIRSAM DÖNERİM”
11 milyarlık fon iddiasıyla ilgili sorulara cevap verdi
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı
"TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR"
Sınav kağıdı değiştirilen Ali Tuna'dan MHK'ya
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
İlk şikayet dilekçesini veren avukat tek tek anlattı
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama
SALAH SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
SALAH SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
Tanıtım filminden sonra ülke ülke gezdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
UEFA'dan kulüplere 31,5 milyon avroluk milli takım payı: işte en çok kazanan takım!
UEFA'dan kulüplere 31,5 milyon avroluk milli takım payı
Kaydet
ABİ dizisi final tarihi! ABİ dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?
ABİ dizisi final tarihi! ABİ dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?
Kaydet
A Milli Takım'da iki isimden kötü haber
A Milli Takım'da iki isimden kötü haber
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.