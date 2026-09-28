İstanbul’a saat 19.00 uyarısı! Meteoroloji de illeri sıraladı: Gece boyunca sürecek

METEOROLOJİ İLLERİ SIRALADI: YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Marmara’nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra da sürmesi bekleniyor.

Yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli; yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.