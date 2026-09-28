İstanbul’a saat 19.00 uyarısı! Meteoroloji de illeri sıraladı: Gece boyunca sürecek
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da saat 19.00 civarında başlayacak yağışın gece boyunca süreceğini belirterek su baskınlarına karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Şen, Batı Karadeniz’de ani taşkın riskine dikkat çekerken İstanbul’da sıcaklığın bu hafta 18-19 dereceye kadar düşeceğini söyledi.
YAĞIŞLAR CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında İstanbul ve yurt genelinde beklenen yağışlara ilişkin soruları cevapladı.
Şen, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgeleri açıklarken sıcaklıkların düşeceğini ve İstanbul’da cumartesi gününe kadar aralıklarla yağış görüleceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara’nın doğusunda devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinde de etkisini sürdüreceğini duyurdu.
İSTANBUL’DA SAAT 19.00 CİVARINA DİKKAT
İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen yağışın önceki kuvvetli yağış kadar şiddetli olmayacağını belirten Şen, buna rağmen su baskını riskinin sürdüğünü ifade etti.
Yağışın saat 19.00 civarında kuzey ilçelerden başlayacağını aktaran Şen, bu saatin kesin bir başlangıç anı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.
Şen, gece boyunca sabaha kadar devam etmesi beklenen yağışın Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda daha fazla olacağını söyledi.
Şen, beklenen yağış için “Yine kuvvetli yağış, yine su baskınları yapabilir.” uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ İLLERİ SIRALADI: YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Marmara’nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra da sürmesi bekleniyor.
Yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli; yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BATI KARADENİZ İÇİN ANİ TAŞKIN UYARISI
Şen de Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek özellikle Kefken’den Düzce ve Bartın’a uzanan bölgeye dikkat çekti. Bölgede bugün, gece saatlerinde ve salı günü etkili olacak yağışların kısa sürede derelerde taşkına yol açabileceğini söyledi.
Kıyının gerisindeki yüksek dağların ani taşkın riskini artırdığına işaret eden Şen, vatandaşları dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
“KÖPRÜ ÜSTLERİNE ÇIKIP DA SUYUN AKIŞINA BAKMAYALIM”
Sel sırasında suyun akışını izlemek için köprülerin üzerine çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Şen, “Köprü üstlerine çıkıp da suyun akışına bakmayalım.” dedi. Şen, taşkının köprüleri de yıkabileceğine dikkat çekti.
Tehlikenin boyutunu anlatan Şen, 30 santimetrelik sel akışının bir insanı yere düşürebileceğini, 60 santimetrelik akışın ise bir otomobili devirebileceğini belirtti.
YAĞIŞ CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
İstanbul’da cumartesi gününe kadar yağış beklendiğini söyleyen Şen, bunun kesintisiz bir yağış anlamına gelmediğini; yağışların yerel ve aralıklarla görüleceğini ifade etti.
Çarşamba günü İstanbul’da yağmurun yeniden biraz kuvvetli göründüğünü de ekledi.
Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklendiğini aktaran Şen, salı ve çarşamba günleri Güneydoğu Anadolu’da ise yağış öngörülmediğini söyledi.
SICAKLIKLAR 4-5 DERECE DÜŞECEK
Marmara’nın özellikle güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgârın etkili olduğunu belirten Şen, Marmara’da kuzeyli, Doğu Anadolu’da ise güneyli rüzgârların görüldüğünü anlattı.
Türkiye üzerindeki alçak basınç sisteminin Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere yağışları artırdığını ifade eden Şen, kuzeyli rüzgârların batı bölgelerinde sıcaklıkları 4-5 derece düşüreceğini söyledi.
Şen’in tahminine göre İstanbul’da sıcaklık bu hafta 18-19 dereceye kadar gerileyecek.
Ankara ve Eskişehir’de 20 derecenin altına inecek sıcaklıklar, yer yer 15 dereceye kadar düşebilecek.
Antalya’da ise cuma günü sıcaklığın 23 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
“KRİTİK BİR SONBAHAR VE KIŞA GİRİYORUZ”
Vatandaşların meteoroloji haberlerini nisan ve mayıs aylarına kadar dikkatle takip etmesini isteyen Şen, “Süper El Nino” olarak adlandırdığı sürecin Türkiye’de şiddetli ve kuvvetli yağışlara yol açacağını öngördüğünü söyledi.
“Kritik bir sonbahar ve kışa giriyoruz.” diyen Şen, buna karşılık Türkiye’de bu yıl genel olarak ılıman bir kış beklediğini belirtti.
İSTANBUL'DA BU KIŞ NASIL GEÇECEK?
Ilıman kış beklentisi nedeniyle özellikle batı bölgelerinde kar yağışının daha az olacağını tahmin eden Şen, İstanbul için de değerlendirmede bulundu.
Ilıman bir kışın hiç soğuk olmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Şen, İstanbul’da sıcaklıkların yine 4-5 dereceye kadar düşebileceğini söyledi.
Şen, “Kar yağışı biraz zor görünüyor İstanbul’da bu sene.” ifadelerini kullanırken bir veya iki gün kar yağması ihtimalini de dışlamadı.
KARLA BESLENEN BARAJLAR İÇİN UYARI
Şen, kar yağışlarındaki olası azalmanın, kar erimeleriyle beslenen göl ve barajları gelecek yaz aylarına doğru zorlayabileceğini belirtti.
Batı bölgelerinde ise beklediği yağmurlar nedeniyle barajlarda büyük bir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmediğini söyleyen Şen, Melen Çayı’nın debisinin İstanbul’un su kaynakları açısından önemine dikkat çekti.