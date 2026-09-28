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3. Sayfa

Otobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköy'deki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası

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Çekmeköy’de geçtiğimiz yıl 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı İETT dehşetinde mahkeme kararını verdi. Otobüs şoförü Hüseyin Gezer, "olası kastla kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, motosiklet sürücüsü Kerim Polat’a ise 1 yıl hapis cezası verildi.

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15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Çekmeköy’de iddiaya göre seyir halinde bulunan İETT otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış, otobüs şoförü, aracı motosikletin üzerine sürmüştü. Şoför Çamlık otobüs durağına, vince ve bir araca çarparak güçlükle durabilmişti. Kazada otobüsün altında kalan bir kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

İKİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Kazaya neden olan otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınmış 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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3. SAYFA

Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

MAHKEME KARARINI VERDİ

Feci kazaya ilişkin açılan davanın duruşması Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Gezer, müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatı ile sanık avukatları katıldı.

Otobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası
Başlık ResmiOtobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası

İETT ŞOFÖRÜNE 30 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer'i, maktul Deniz Şengül'e yönelik ‘Olası kastla kasten öldürme' suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'a yönelik ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Otobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası
Başlık ResmiOtobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 1 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, motosiklet sürücüsü sanık Kerim Polat'ın ise "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Otobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası
Başlık ResmiOtobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İETT şoförü müşteki sanık Hüseyin Gezer'in trafikte, motosikletin sürücüsü müşteki sanık Kerim Polat'la tartıştığı, Polat'ın şoförün önünü keserek "Kaç tane aynan var? İnsan ol biraz. Benim canımı sen mi verdin, sen alacaksın?" deyip tepki gösterdiği ve tükürdüğü anlatılmıştı.

OTOBÜSÜ POLAT'IN ÜZERİNE SÜRDÜ

Polat'ın motosikletiyle otobüsün önünü kesip cama yaklaşarak şoförle tartıştığı, bir vatandaşın onu otobüsten uzaklaştırdığı belirtilen iddianamede, Gezer'in de otobüsü Polat'ın üzerine sürdüğü, aracın da duraktaki diğer kişilere çarptığı kaydedilmişti.

DENİZ ŞENGÜL VEFAT ETMİŞTİ

İddianamede, olay yerinde vefat eden Deniz Şengül'ün annesi müşteki Kerime Aslan'ın da olay esnasında durakta bulunduğu ve sanıklardan şikayetçi olduğu ifade edilmişti.

Müşteki Baran Bindal'ın 2 araç arasında sıkışarak hafif yaralandığına dikkati çekilen iddianamede, Gezer'in otobüsünün müşteki Mesut Çelik'in aracına da çarpıp yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanmıştı.

Otobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası
Başlık ResmiOtobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası

MÜEBBET İSTENMİŞTİ

İddianamede, müşteki sanık Hüseyin Gezer'in maktul Şengül'e yönelik "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla, müşteki Bindal ve Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "olası kastla mala zarar verme" suçundan 3 ay 10 günden 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği bilgisi yer almıştı.

Gezer'in, müşteki sanık Kerim Polat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Savcılıkça, Gezer'in toplamda 30 yıl 3 ay 10 günden 45 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması istenirken, "basit yaralama" suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği aktarılmıştı.

Diğer müşteki sanık Polat'ın ise otobüs şoförüne yönelik eylemi nedeniyle, "alenen hakaret" suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Otobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası
Başlık ResmiOtobüsü motosikletin üzerine sürmüştü! Çekmeköydeki İETT dehşetinde şoföre 30 yıl hapis cezası

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü ile motosikletin sürücüsü arasında münakaşa yaşandığı, bu sırada otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek motosikletin üzerine aracı sürdüğü esnada kontrolünü kaybederek, otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde bulunan biri vinç olmak üzere 3 araca çarptığı belirlenmişti. İETT'den yapılan açıklamada kazayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Çekmeköy
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