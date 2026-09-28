Benzin ve motorine ÖTV zammı! Biri 12,5 lira, diğeri 3,60 lira artacak
1 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatlarında ÖTV kaynaklı artış bekleniyor. Ekonomi yönetiminin yeni bir vergi düzenlemesi yapmaması halinde motorinin litre fiyatı 3,60 lira, benzinin litre fiyatı ise 12,48 lira artacak. İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim'e çevrildi. Motorin ve benzinde vergi kaynaklı yeni fiyat değişiklikleri bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI
Ekonomi yönetimi yeni bir vergi adımı atmazsa, 1 Ekim Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde ÖTV kaynaklı artış olacak. Motorinde 3 TL, benzinde ise eşel mobil sistemin sonlanması nedeniyle 10,40 TL ÖTV artışı olacak.
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MOTORİN 3,60 LİRA, BENZİN 12,5 LİRA ARTACAK
Söz tutarlara yüzde 20 KDV eklenmesiyle fiyat artışı motorinde 3,60 liraya, benzinde ise 12,48 liraya ulaşacak.
BENZİN VE MOTORİN 100 LİRAYA DAYANACAK
Zammın ardından Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorin 99.90 liraya, benzin ise 95,48 liraya ulaşacak.
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GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE!
Ekonomi yönetiminin 1 Ekim tarihine kadar yeni bir vergi düzenlemesine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Söz konusu tarihe kadar herhangi bir adım atılmazsa, bahsi geçen zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.
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28 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|80.40
|93.50
|34.99
|İstanbul Anadolu
|80.30
|93.30
|34.40
|Ankara
|81.40
|94.60
|35.09
|İzmir
|81.70
|94.90
|34.99