Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin yönetmelik değişikliği hakkında açıklama yaptı. Buna göre daha önce 1 Ekim olarak duyurulan sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlayacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendi.

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Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmasının önlenmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alıyor. Daha önce 1 Ekim'de uygulanacağı söylenene sistemle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık, sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlayacağı tarihin ertelendiğini duyurdu.

ÖDEME VE TAPU DEVRİ EŞ ZAMANLI OLACAK

29 Nisan 2026'da Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüştü.

Ev, arsa ve iş yeri satışında zorunlu olacak! Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi

1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Ticaret Bakanlığı, sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği içinde yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapının hazırlandığı, bankaların da kendi teknik altyapılarını oluşturmaya yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde çalışabilmesi, teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapılacağı ifade edildi.

Bu doğrultuda Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendi.

PİLOT UYGULAMA BAŞLATILACAK

Ayrıca TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleşti. Banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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