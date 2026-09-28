Fon yatırımcılarının parası ne olacak? Bakan Şimşek'ten kritik mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini ve soruşturmayla ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere herhangi bir işlem yapılmayacağını belirten Bakan Şimşek, "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumanın öncelikleri olduğunu belirtti.

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"İLGİSİ OLMAYANLARA İŞLEM YAPILMAYACAK"

Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, "Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır." dedi.

"FON YATIRIMCILARININ HAKLARINI GÖZETİYORUZ"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır."

45 FİRMA VE 19 FON ÜZERİNDEKİ TEDBİR KALDIRILDI

Öte yandan sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığı açıklanmıştı.