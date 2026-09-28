Altında satışlar hızlandı! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı haftanın ilk işlemlerinde 4.194 dolara kadar geriledi. Böylece ons, 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve son 8 haftanın dibini test etti. TSİ 06:00 itibarıyla ons altın 4.197 dolardan fiyatlanırken; yüksek seyreden petrol fiyatları, ABD tahvil getirileri ve dolar endeksi ile birlikte FED’den faiz artışı beklentileri sarı metali baskılıyor. Bu hafta dikkatler ABD’den gelecek istihdam ve PCE verilerine çevrildi.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 2,13 değer kaybı ile 4.284 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde de sarı metalde satış baskısının devam ettiği gözlemlendi. Ons altın TSİ 06:00 itibarıyla 4.197 dolardan fiyatlanırken, günlük düşüş yüzde 2 civarında gerçekleşti. Bu arada ons, en düşük 4.194 dolar seviyesini de test etti. Fiyatlar son olarak 5 Ağustos tarihinde bu noktayı görmüştü. Böyle küresel piyasalarda altın, yaklaşık 8 haftanın dibine gerilemiş oldu. Spot piyasada işlem gören 28 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.606 TL’den güne başladı. Gram fiyatında cuma kapanışı 6.739 TL’den gerçekleşmişti.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda ABD ile İran arasındaki görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik son teklifini reddetmesi sonrasında petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol vadeli kontratları yeni haftanın ilk işlemlerinde 105 doların üzerine yöneldi. Petroldeki yükseliş, aynı zamanda enflasyon ve faiz beklentilerinin de yeniden fiyatlamasına yol açıyor. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması, ABD'de enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretmesi ihtimalini güçlendirirken; FED'den de “daha sıkı para politikası” beklentisini destekliyor. Bu tablo, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

TAHVİL FAİZLERİ

Altın açısından bir diğer önemli baskı unsuru ABD tahvil faizleri... 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yeni haftaya da yüzde 5,20 seviyesine yakın yüksek bir noktadan başlarken, uzun vadeli faizlerdeki yükseliş değerli metal üzerindeki baskıyı artırıyor. Cleveland FED Başkanı Beth Hammack da uzun vadeli Hazine getirilerindeki yükselişte güçlü büyüme görünümünün yanı sıra kamu borcuna ilişkin endişelerin ve ilave faiz artışı beklentilerinin etkili olduğunu söyledi.

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DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde kalması da altındaki düşüşü destekleyen bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi geçen hafta 101,3 seviyesine kadar yükselirken, güçlü dolar, altını yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor. FED'in daha uzun süre yüksek faiz politikasını koruyabileceği beklentisi de dolara destek sağlıyor.

FED’DEN ŞAHİN MESAJLAR

FED cephesinden gelen son açıklamalar da piyasaların faiz beklentilerini yukarı çekti. Richmond FED Başkanı Tom Barkin; ABD ekonomisinin güçlendiğini, tüketici harcamaları ve ekonomik aktivitedeki ivmenin devam ettiğini belirtirken, enflasyonun yalnızca enerji ve tarifelerden kaynaklanmadığını, güçlü talebin de fiyat baskısını beslediğini söyledi. FED Üyesi Michael Barr da artan enflasyon baskılarına dikkat çekerek ilave faiz artışlarının gerekebileceği mesajını verdi. Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee ise yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu daha kalıcı hale getirebileceği uyarısında bulundu.

FAİZ BEKLENTİLERİ

FED'in 16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesinin ardından, FED yetkililerinin “ek faiz artışının masada kalabileceğine” yönelik mesajları, piyasadaki fiyatlamalara yansıdı. CME FEDWatch anketinde bugün itibarıyla ekim ayındaki FED toplantısında yeni bir faiz artışına yaklaşık yüzde 65 ihtimal veriliyor. Bu beklenti, altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturuyor.

GÖZLER PCE VERİSİNDE

Piyasalar şimdi ABD'den gelecek ekonomik verilere odaklandı. FED'in “enflasyon göstergesi” olarak izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE), 30 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Aynı gün çekirdek PCE verisi de yayımlanacak. FED açısından özellikle gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı Çekirdek PCE, enflasyonun temel eğilimi açısından kritik önem taşıyor.

EN KRİTİK VERİ CUMA GÜNÜ

Haftanın en kritik verisi ise 2 Ekim Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu olacak. İşsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarla birlikte duyurulacak istihdam verileri, ABD ekonomisinin ne kadar dirençli kaldığına ilişkin önemli ipuçları verecek. Güçlü bir istihdam tablosu ekimde faiz artışı beklentisini destekleyebilirken; daha zayıf veriler faiz artışı beklentilerinin yeniden sorgulanmasına yol açabilir.

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