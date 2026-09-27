Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye çıkışı! 'Buna mahkumuz' diye seslendi

New York dönüşü sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ankara ile açık iletişim kanallarının ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis, "Coğrafya bizi birbirimizin yanında yaşamaya mahkum etmiştir" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabından yayımladığı haftalık değerlendirmesinde ABD temaslarından Türkiye ile ilişkilere, yapay zekadan ekonomiye kadar birçok başlığa değindi.

New York ve San Francisco ziyaretlerini değerlendiren Miçotakis, dünyada savaşlar, değişen jeopolitik dengeler, enerji ve göç baskıları ile teknolojik dönüşüm nedeniyle belirsizliğin arttığını savundu.

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MİÇOTAKİS TÜRKİYE HAKKINDA NELER DEDİ?

Türkiye ile açık iletişim kanallarının ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurgu yapan Miçotakis, Ankara'ya şöyle seslendi:

"BM’deki varlığımızın temel mesajı da buydu. Kuralların ve uluslararası anlaşmaların sınandığı bir dönemde Yunanistan uluslararası hukuk, çok taraflılık ve diyalog konusunda ısrarcıdır. Ekim ayında başkanlığını devralacağımız Güvenlik Konseyi’nin bir üyesi olarak ve aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın kesişim noktasında bulunan bir ülke olarak, sorunun bir parçası değil, köprü olmak istiyoruz. Bu, değişmeyen pozisyonlarımızdan taviz vermeden herkesle diyalog kurmak anlamına geliyor.

Türkiye ile uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde açık iletişim kanallarına ve diyaloğa sahip olmamız gereklidir. Ne de olsa coğrafya nedeniyle birbirimizin yanında yaşamaya mahkumuz. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmam sırasında da anlaşmazlığımızın çözümü için tek kurumsal çerçevenin uluslararası hukuk olduğunu tekrarladım. Ancak anlamlı bir diyalog, uluslararası meşruiyeti ihlal eden tek taraflı eylemlerle bir arada var olamaz."

"30'DAN FAZLA YATIRIMCIYLA GÖRÜŞTÜM"

New York temaslarının ekonomik boyutuna da değinen Miçotakis, Yunanistan'da ve büyük Yunan şirketlerinde yatırımları bulunan 30'dan fazla kurumsal yatırımcıyla görüştüğünü söyledi. Bu yatırımcıların toplamda 4,5 trilyon doları aşan varlığı yönettiğini belirten Miçotakis, görüşmelerde Yunan ekonomisinin görünümü ve hükümetin ekonomi politikalarının ele alındığını aktardı.

Miçotakis, bütçe fazlası verilmesi ve kamu borcunun azaltılmasına dayanak oluşturan ihtiyatlı maliye politikasını sürdürmenin öncelikleri arasında olduğunu belirtirken, hayat pahalılığıyla mücadelenin de hükümetin acil gündeminde bulunduğunu ifade etti.

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"BİR ÜLKENİN GÜCÜ SADECE BÜYÜKLÜĞÜYLE ÖLÇÜLMEZ"

ABD temaslarının ardından güç dengelerine de değinen Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin gücü bugün sadece büyüklüğüyle ölçülmez. İttifak kurma becerisiyle, pozisyonlarını kural ve argümanlarla savunma yeteneğiyle ve zamanın büyük değişimlerine zamanında katılım göstermesiyle ölçülür."

Miçotakis, Yunanistan için ise "Sorun çıkaran değil, köprü kuran bir ülke. Yarının büyük zorluklarının yönetiminde var olan, güvenilir ve yararlı bir ülke" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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