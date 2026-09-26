Merih Demiral, hakemle arasındaki konuşmayı anlattı: Karardan emin değildi

Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 kaybeden A Milli Takım'da kaptan Merih Demiral, maçın ardından Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuştu. Demiral, "Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar." dedi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Fransa'nın golü 54. dakikada Mbappe'den gelirken, Milli Takımımızda Uğurcan Çakır, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçın ardından milli futbolcular, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan Merih Demiral, üzgün olduklarını ifade etti.

Tecrübeli stoper, "Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım." dedi.

Merih Demiral

"HAKEM DE EMİN DEĞİLDİ"

Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili de konuşan Merih Demiral, "Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar. Gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler

ARDA GÜLER: BUGÜNÜ UNUTTURACAĞIZ

Milli yıldız Arda Güler ise mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Elimizden geleni yaptık. Bugünü unutturacağız inşallah. İtalya maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

Abdülkerim Bardakcı

ABDÜLKERİM BARDAKCI: FRANSA'YI ELİMİZDEN KAÇIRDIK

Abdülkerim Bardakcı da şunları söyledi:

"Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek… Fransa'yı elimizden kaçırdık. Net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyonları var, golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gidişatımız çok iyi, öyle söyleyebilirim. İtalya maçında hedefimiz kesinlikle galibiyet olacak. Kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi mücadeleyle 3 puanı alan biz olacağız. Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Hakem verdi yani, yapacak bir şey yok."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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