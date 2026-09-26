Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Merih Demiral, hakemle arasındaki konuşmayı anlattı: Karardan emin değildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Merih Demiral, hakemle arasındaki konuşmayı anlattı: Karardan emin değildi
Başlık ResmiMerih Demiral, hakemle arasındaki konuşmayı anlattı: Karardan emin değildi

Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 kaybeden A Milli Takım'da kaptan Merih Demiral, maçın ardından Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuştu. Demiral, "Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar." dedi.

Kaydet
|

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Fransa'nın golü 54. dakikada Mbappe'den gelirken, Milli Takımımızda Uğurcan Çakır, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçın ardından milli futbolcular, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan Merih Demiral, üzgün olduklarını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
A Milli Takım
SPOR

A Milli Takım'dan Uluslar Ligi'ne moralsiz başlangıç: Maçta bir gol ve bir kırmızı

Tecrübeli stoper, "Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım." dedi.

Merih Demiral
Başlık ResmiMerih Demiral

"HAKEM DE EMİN DEĞİLDİ"

Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili de konuşan Merih Demiral, "Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar. Gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler
Başlık ResmiArda Güler

ARDA GÜLER: BUGÜNÜ UNUTTURACAĞIZ

Milli yıldız Arda Güler ise mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Elimizden geleni yaptık. Bugünü unutturacağız inşallah. İtalya maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

Abdülkerim Bardakcı
Başlık ResmiAbdülkerim Bardakcı

ABDÜLKERİM BARDAKCI: FRANSA'YI ELİMİZDEN KAÇIRDIK

Abdülkerim Bardakcı da şunları söyledi:

"Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek… Fransa'yı elimizden kaçırdık. Net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyonları var, golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gidişatımız çok iyi, öyle söyleyebilirim. İtalya maçında hedefimiz kesinlikle galibiyet olacak. Kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi mücadeleyle 3 puanı alan biz olacağız. Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Hakem verdi yani, yapacak bir şey yok."

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
Tek testle binden fazla kalıtsal hastalığa tarama
"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
ABD-İran savaşında yeni perde
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine cevap
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
İl il uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yolda
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
Dünya konuştu, "Trump bile sırtını döndü"
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
KOMŞUDA ÖTV KARARI
KOMŞUDA ÖTV KARARI
LPG ve doğal gazda 3 ay vergi yok
GİDEN DÖNEMEDİ!
GİDEN DÖNEMEDİ!
BM acı tabloyu paylaştı, nesillerce sürecek
MÜTALAA MAHKEMEYE SUNULDU
MÜTALAA MAHKEMEYE SUNULDU
İşte Tanju Özcan için istenen ceza
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MİA, Almanya'da yükselen aşırı sağın etkilerini analiz etti: AfD, Türkiye’nin AB üyelik perspektifini zayıflatıyor
AfD, Türkiye’nin AB üyelik perspektifini zayıflatıyor
Kaydet
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Erken seçim için irade TBMM’nin
Kurtulmuş, erken seçim için Meclis'i işaret etti
Kaydet
CHP’den Mansur Yavaş’a açık kapı: Bugünden yarının hesabı yapılmaz
CHP’den Mansur Yavaş’a açık kapı: Bugünden yarının hesabı yapılmaz
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.