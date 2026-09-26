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Spor

Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü: "Daha fazlasını hak ettik"

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Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü:
Başlık ResmiMontellanın Fransa maçı üzüntüsü: Daha fazlasını hak ettik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde Fransa'ya kaybedilen maçın ardından takımın mücadelesine dikkat çekti. Oyuncularının mental ve fiziksel açıdan iyi bir iş çıkardığını, bu istekle her takıma karşı mücadele edebilecek güce sahip olduklarını belirten İtalyan teknik adam, "Bu maç şunu gösterdi; herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar." dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından konuştu.

"HERKESLE MÜCADELE EDERİZ"

Mental ve fiziksel açıdan en iyi maçlarından birini oynadıklarını kaydeden Montella, "Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik. Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maç şunu gösterdi; herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar." diye konuştu.

Vincenzo Montella
Başlık ResmiVincenzo Montella

"KONSANTRASYON DA BİR DEĞER FUTBOLDA"

Konsantrasyonun önemine vurgu yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Maç boyunca gösterdiğimiz performansın üstüne eklemeliyiz. 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. Konsantrasyon da bir değer futbolda. Takım ruhunu, karakterini bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik." dedi.

"UFAK BİR HATADAN DOLAYI OLDU KIRMIZI KART"

Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin konuşan İtalyan teknik adam, "Ufak bir hatadan dolayı oldu kırmızı kart. Daha tam seyretmedim. Hakemlerin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net bir el görülmüyordu ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla da mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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