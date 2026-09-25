Netanyahu'nun çağrı cihazlı gösterisine BM'den cevap geldi

BM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Genel Kurul'daki konuşmasında Lübnan'daki saldırıya gönderme yaparak çağrı cihazı göstermesinin ardından dünya liderlerine Genel Kurul salonunun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı gösterme çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Genel Kurul'daki konuşması sırasında Lübnan'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıya gönderme yaparak çağrı cihazı göstermesine ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında "Netanyahu'nun çağrı cihazıyla saldırı propagandası yapmasına" ilişkin sorularını cevapladı.

Netanyahunun çağrı cihazlı gösterisine BMden cevap geldi

"LİDERLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP"

Birçok dünya liderinin konuşmasını dinlediklerini ve dinlemeye devam edeceklerini belirten Dujarric, liderlerin ifade özgürlüğüne sahip olduğuna işaret etti.

Dujarric, "İfade özgürlüklerini sınırlamak bize düşmez. Ancak burada konuşan tüm dünya liderlerinin, salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini diliyoruz" dedi.

Netanyahu, dün BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında kendisini dinleyen ülke temsilcilerine bir çağrı cihazı göstererek, Eylül 2024'te Lübnan'da düzenlenen saldırıya gönderme yapmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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