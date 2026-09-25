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Ekonomi

21 ülkede 400’den fazla şubesi olan EspressoLab satıldı! İşte yeni sahibi

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21 ülkede 400’den fazla şubesi olan EspressoLab satıldı! İşte yeni sahibi
Başlık Resmi21 ülkede 400’den fazla şubesi olan EspressoLab satıldı! İşte yeni sahibi

Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden olan ve 21 ülkede 400'den fazla şubesi bulunan EspressoLab'ın yüzde 70'i BAE merkezli Mair Group'a satıldı. Satın alma işleminin tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı beklenirken, satış bedeli açıklanmadı.

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Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden EspressoLab ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. CNCE Arabia'nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mir Grubu, Espresso Lab'ın sahibi Eslap'ın sermayesinin %70'ini satın almak üzere bir anlaşma imzaladı. Satışın mali detayları kamuoyu ile paylaşılmadı.

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DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN ONAYI BEKLENİYOR

Anlaşmaya göre, Eslab'ın kurucuları ve mevcut hissedarları şirkette %30'luk bir paya sahip olmaya devam edecek. İşlemin tamamlanması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilgili düzenleyici kurumların onayı gerekiyor.

21 ülkede 400’den fazla şubesi olan EspressoLab satıldı! İşte yeni sahibi
Başlık Resmi21 ülkede 400’den fazla şubesi olan EspressoLab satıldı! İşte yeni sahibi

21 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

2014 yılında kurulan Espresso Lab 21 ülkede hizmet veriyor. Kahve zinciri, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Katar, Almanya, Ürdün, Fas, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Portekiz, Irak, Libya, Lübnan, Kosova, Kuveyt, Filistin, Kırgızistan, Kazakistan, Congo Cumhuriyeti, Bahreyn, Bali'de 400’den fazla şubesi bulunuyor.

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BORSAYA GİRİŞ SONRASI ULUSLARARASI İLK SATIN ALMA

Mair Group'un gerçekleştirdiği bu işlem, grubun 2024 sonunda Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası satın alma olarak açıklandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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