Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi çürümeye terk edildi! 1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, CHP'li İBB iptal etti

İstanbul Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde 2018 yılında dönemin AK Partili İBB yönetimi tarafından yapımına başlanan ancak 2019'daki CHP'li İBB yönetimi tarafından durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi'ndeki çalışmalarda 8 yıldır taş üstüne taş konulmuyor. 1,5 saatlik yolu 10 dakikaya düşürecek ve bölgedeki trafik yükünü hafifletecek tünel projesi atıl halde görüntülendi. İstanbul Çevre Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ağaoğlu, "Burada milli servet yatıyor. İstanbullunun ödediği vergiler toprağa gömülmüş durumda." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul trafiğini rahatlatma projelerinden birisi olarak açıkladığı Dolmabahçe Levazım Tüneli'nin çalışmaları, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulmuştu. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda olması planlanan ve bölgede 1,5 saat süren trafiği 10 dakikaya düşürmesi hedeflenen Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ndeki çalışmalar 8 yıldır CHP zihniyetine takıldı.

Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi çürümeye terk edildi! 1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, CHPli İBB iptal etti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ARAÇ TÜNELİNİ İPTAL EDİP YAĞMUR SUYU TÜNELİ İNŞAATI YAPACAKLAR

Araç tüneli inşaatını iptal edip bunun yerine aynı yerde yağmur suyu tüneli inşaatı yapılması trajikomik durumu gözler önüne seriyor. Tünelin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oldu. Projenin Levazım kısmındaki malzemelerin dışarda çalınmaya müsait olduğu, hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı görülüyor.

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"İSTANBULLUNUN ÖDEDİĞİ VERGİLER TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ DURUMDA"

İstanbul Çevre Konseyinin Yönetim Kurulu üyesi Aydın Ağaoğlu, tünelin inşaatının 8 senedir bitmediğini ifade ederken İstanbullunun parasının bu tünele gömülmüş olduğunu belirtti. Ağaoğlu, "Sağlıklı çevrede yaşamak en temel tüketici haklarından biridir. Ancak 10 dakikaya indirilecek olan 1,5 saatlik yol için başlatılan bu çalışma 8 senedir nedense bir türlü bitirilemedi. Böylelikle hem İstanbullunun parası buraya gömülmüş oldu hem de trafikte yoğunlaşan araçların çıkarttığı emisyon gazları çevre kirliliğine neden olduğu gibi onların tükettiği yakıtlar da ithal olduğundan ülkemize ekonomik açıdan da zarar veriyor." dedi.

Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi çürümeye terk edildi! 1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, CHPli İBB iptal etti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

"BURADA MİLLİ SERVET YATIYOR"

Ağaoğlu, "Bu noktada mutlaka bunun hızlandırılması lazım. Bunca yıl bekletilmesi için de tüm tüketicilere, İstanbullulara bir açıklama borçlular. Belediyenin bu açıklamayı yapmamasının sebebi de belli değil. Özellikle maç günleri burada stadyum olmasından ötürü burası tam bir keşmekeş, çilehaneye dönüyor. Dolayısıyla bir an evvel bu tünelin bitirilmesi lazım. Burada milli servet yatıyor. İstanbullunun ödediği vergiler toprağa gömülmüş durumda. Şurada gezdim, baktım tam bir enkaz var. Ayrıca bir takım yapılar çürüyecek, bakılmıyor. Bir takım malzemelerin de hırsızların eline bırakıldığı görünüyor." açıklamasında bulundu.

Proje tamamlandığında Dolmabahçe-Levazım arası 5 dakikaya düşecekti.

"MALZEMELER 8 YIL BOYUNCA HEM YIPRANDI HEM ÇÜRÜDÜ"

Ağaoğlu, inşaatta kullanılan malzemelerin 8 yıl boyunca yıpranıp çürüdüğünden bahsederken, "Bu inşaatta kullanılan malzemeler 8 yıl boyunca hem yıprandı hem çürüdü hem de enflasyon nedeniyle maliyet yükseldi. O nedenle Büyükşehir Belediyesi derhal İstanbulluya geniş bir açıklama yapmalıdır. Açıklama yapmakla da kalmayıp bir an evvel 1,5 saatte İstanbullunun gittiği yolu 10 dakikaya düşürecek olan bu projeyi hayata geçirecek adımları atmalıdır. Düşünün, bir yakınını ambulansta bu yola girmiş olan kişi o yakınını kaybederse belediye için hangi duaları eder, bunu ben kendi takdirlerine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Proje tamamlandığında böyle görünecekti.

TÜKONFED Hukuk Komisyonu üyesi, Avukat Derya Deniz Dalgın ise bölgede bulunan trafik yoğunluğunu çözebilecek bir projenin tamamlanmamasının endişe verici olduğunun altını çizdi. Avukat Dalgın, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un en işlek noktalarından birinde trafik probleminin insanları çileden çıkarmış olması ve bununla birlikte zaten İstanbul'un genelinde olan bir trafik probleminde bunu çözebilecek bir projenin tamamlanmamış olması oldukça vahim bir durumdur. Burada vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekiyor."

Proje tamamlandığında böyle görünecekti.

Dalgın, "Aynı zamanda hem görüntü bakımından hem çevre bakımından kirlilik söz konusu. Bu kirliliğin giderilmesi için 8 yıl beklenmesi için de haklı gerekçelerin olması gerekiyor. Bununla ilgili vatandaşlar tarafından CİMER üzerinden yapılmış olan şikayetlere bakılmalı ve ilgili denetimlerin ve ilgili yerlerin de şikayetlerin de cezai yaptırımların olması gerekiyor. Vatandaş olarak burada trafik yoğunluğunu çözebilecek bir problemin çözülmemiş olması da ayrıca endişe verici." dedi.

Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi çürümeye terk edildi! 1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, CHPli İBB iptal etti

"DAHA SIKI GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN DE ALINMASI GEREKİYOR"

Avukat Dalgın inşaat çevresinde daha sıkı güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti. Dalgın, "Tünelin çevrelerinde gezdiğiniz zaman iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterli bir şekilde önlem alınmadığını aslında söyleyebiliriz. Şöyle, hukuki bakış açısıyla baktığım zaman hem maç çıkışının olması hem de gece saatlerinde görüşlerinin engellenmesi nedeniyle büyük ışıklandırmaların ve büyük levhaların olması gerekiyor ki vatandaş burada bir çalışmanın olduğunu, bir enkazın olduğunu, kendi güvenlik önlemini sağlayamayacak pozisyonda olabileceklerini görmeleri gerekiyor. Burada daha sıkı bir güvenlik tedbirlerinin de alınması gerekiyor." diye konuştu.

Avukat Dalgın devam eden inşaatın çevreye zararlarından bahsetti. Dalgın, "Şimdi içerideki malzemelere baktığımız zaman bunun 8 yıl içerisinde çürüyen, aynı zamanda kokan ve aynı zamanda diğer hayvan atıklarının olabileceği ya da sokakta kalan insanların oraya pisleyebileceği, ateş yakabileceği veya uygunsuz şeyleri yapabileceği bir ortam oluşturması sebebiyle daha fazla hava kirliliği, görüntü kirliliği, hatta çevreye de daha fazla zararlar verebileceğini de görebiliyoruz." dedi.

"TÜNEL OLSAYDI 1,5 SAATLİK YERE 10 DAKİKADA GELEBİLECEKTİK"

Tünel yapılmış olsaydı vatandaşları trafik konusunda ciddi şekilde rahatlatacağını vurgulayan Avukat Dalgın, "Eğer burada tünel yapılmış olsaydı 1,5 saatlik yere 10 dakika içerisinde gelebilecektik. Bu da hem vatandaş olarak hem de gün içerisinde yoğun bir şekilde çalışan hukukçu olarak gelebildiğim yerleri hem zaman bakımından hem yaşam standardının kalitesi bakımından bunu düşürmektedir. Daha verimli bir yaşam sisteminin oluşturulması ve insanların artık trafik çilesinden kurtulabilmesi bakımından kolaylık sağlanıyorken bu durumun yapılmamış olması hepimiz açısından bir eziyet söz konusu diyebiliriz." şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beşiktaş Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBeşiktaş

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