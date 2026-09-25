İmamoğlu davasında 13 milyonluk rüşvet itirafı! Her şeyi kreş bahanesiyle yaptırmışlar

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında iş adamı Mehmet Faruk Baştürk savunma yaptı. Kendisinden sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında 13 milyon TL rüşvet alındığını anlatan Baştürk, "Süreç Yakup Öner'in (İBB Harita Mühendisi) yönlendirmesiyle oldu" dedi.

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‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 21’inci gününde savunma yapan iş adamı Mehmet Faruk Baştürk savcılıkta verdiği tüm ifadelerin geçerli olduğunu ve beraatini istediğini söyledi.

13 MİLYON LİRAYI 2 PARÇA HALİNDE VERMİŞ

Öte yandan iddianamede yapılan "Mehmet Faruk Baştürk’ün sahibi olduğu Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sınırlarında bulunan satın almak istediği otelin imara ilişkin usulsüzlüklerini çözmek amacıyla Malatya’da örgüt yöneticisi Ekrem İmamoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Örgüt liderinin yönlendirmesi ile Baştürk, Boğaziçi İmar müdürü Elçin Karaoğlu ile görüşmeler gerçekleştirmiş sonrasında da örgüt liderinin talimatı uyarınca Yakup Öner (İBB Harita Mühendisi) ile görüşmüştür. Yakup Öner ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Baştürk’ten sosyal yardım kılıfı ile para talep edildiği soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadelerden anlaşılmıştır. Mehmet Faruk Baştürk’ten talep edilen sosyal yardım ve kreş yapımı adı altındaki rüşvet talebi 13 milyon TL’ye dönüştürülmüştür. Bu talep Baştürk’e iletilmiş ve kabul etmesi üzerine iki parça halinde verilmiştir" değerlendirmesi hakkında Baştürk’e soru soruldu.

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SÜLEYMAN ATİK'İN ADINI VERDİ

Savcı tarafından konu hakkında sorulan, "13 milyon TL para verdiğinizi söylemişsiniz. Parayı kime teslim ettiniz?" sorusuna Baştürk, "Süleyman Atik. Gönderdiği elemanı olabilir ya da kendisi" cevabını verdi.

KREŞ BAHANESİYLE RÜŞVETİ TOPLAMIŞLAR

Savcının, "Elçin Karaoğlu'na da yönlendirmiş doğru mu?" sorusuna Baştürk, "Süreç Yakup Öner'in (İBB Harita Mühendisi) yönlendirmesiyle oldu. Yakup Öner'in bir kreş yardım desteğiyle başladı. Sonra o şekilde Süleyman Atik'e yönlendirmesiyle ödeme yapıldı" dedi.

Savcının "Bir numara paylaşıldı mı, nerede teslim ettiniz?" sorusuna Atik, "Cep telefonu paylaşılmıştı. O telefonla görüşülerek adres belirlendi, o adreste teslimat yapıldı iki sefer" cevabını verdi. Savcının, "Siz 13 milyon TL anlaşıp daha sonra Yakup'un yönlendirmesiyle mi Süleyman'la görüştünüz?" sorusuna Baştürk, "Evet" şeklinde cevap verdi.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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