Yangınların hızla gerilemesi ile Yeşil Vatan nefes aldı! Terör ateşi söndü ormanlar kurtuldu

Yangın sayısının 1.900'ler seviyesine gerilediği 2026 yılında, yanan alan 24 bin hektarda kaldı. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, olumlu tabloda dev hava filosu ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin etkili olduğunu vurguladı.

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Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte Türkiye’nin orman yangınları bilançosu netleşmeye başladı. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, 2026 yılı yaz döneminde yaşanan orman yangınlarında geçmiş yıllara kıyasla göze çarpan bir düşüş kaydedildiğini açıkladı. Geçtiğimiz birkaç yılda yıllık yangın sayısının 3 bini aştığını hatırlatan Türkyılmaz, bu yıl bu rakamın 1.900’ler seviyesine gerilediğini belirtti. Türkyılmaz, önceki yıllarda 80 ila 100 bin hektar alanın zarar gördüğünü, bu yıl ise yanan alanın 24 bin hektar düzeyinde kaldığını bildirdi. Türkyılmaz, yakalanan olumlu tabloda teknik donanım ve resmî tedbirlerin yanı sıra ‘Terörsüz Türkiye’ projesinin de etkili olduğunu vurguladı.

"AĞIR BEDEL ÖDEDİK"

Başkan Türkyılmaz, 2021 yazında 18 günlük dilimde çıkan ve çıkarılan yangınlarda 134 bin hektarlık ormanımızın kaybedildiğini hatırlattı. Dönemin emniyet açıklamalarında da terör vurgusu yapıldığına dikkat çeken Türkyılmaz “Birkaç günde 54 farklı şehrimiz âdeta ateş çemberine döndü. Yanan sadece ciğerlerimiz değil, sayısız yerleşim birimimiz de yok oldu. Elbette bu bize verilen bir mesaj ve Türkiye’yi hedef alan kapsamlı bir sabotajdı. PKK ve müzahir örgütler sırf bu amaçla birimler kurdu. Terörün kendi kirli ajandası yanında Türkiye ile hesabı olan güçler için de orman yakmak bir tehdit veya uyarı faaliyeti olarak zaten kullanılıyor” dedi. Son veriler ışığında sürecin yangın tablosuna olumlu yansıdığını belirten Türkyılmaz, ülkelerin orman yakmayı bir savaş aracı olarak kullandığını ve geçmiş dönemde bu tahripkâr metotlar yüzünden ağır bedeller ödendiğini vurguladı.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz (sağda)

"ŞİMDİ TELAFİ ZAMANI"

Son 25 yılda ülkemizde Marmara Adası büyüklüğünde alanın yeşillendirildiğini aktaran Türkyılmaz şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı’mız ilk başbakan olduğu günden itibaren bu konuda çok hassas davranıyor. FAO verilerine göre Türkiye’nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada. Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şu an itibarıyla 119 helikopter, 28 uçak ve 14 insansız hava aracı kullanır noktaya ulaştık. Türkiye, dünyanın en gelişmiş bir hava filosuna sahip oldu. Çıkan mega yangınlarda bu yatırımların karşılığını alıyoruz. Bize düşen de kayıplarımızı telafi etmek.

YÜZDE 95’İ İNSAN KAYNAKLI

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, terör illetinden kurtulmak adına yürütülen çabalara paralel bir dizi uyarıda bulundu. Yangınların yüzde 60’ının ziraat sahası ve mera gibi orman dışı alanlardan kaynaklandığını vurgulayan Türkyılmaz "Artık bu durum da değişmeli, Yeşil Vatan duyarlılığı gelişmek zorunda. Çıkan yangınların yüzde 95’i insan kaynaklı. Sabotajların yanı sıra ihmaller de can yakıyor. Bu yıl çıkan 21 büyük yangının 16’sı anız yakma ve benzeri sebeplerden kaynaklandı. Hepimiz birer Yeşil Vatan savunucusu olmak zorundayız" diye konuştu. Orman dışı yüzde 70’lik alandan belediyelerin sorumlu olduğunu hatırlatan Türkyılmaz, eksik ekipman sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü’nün belediye sahasına da müdahale etmek zorunda kaldığını ve bunun asıl ormanlık alanlara müdahalede gecikmelere yol açtığını söyledi. Belediyelere gerekli araç ve insan kaynağını sağlama çağrısında bulunan Türkyılmaz "Yeşil Vatan'ı korumanın geleceğimizi korumak olduğunu unutmayalım" dedi.

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