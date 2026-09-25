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Dünya

ABD ve Çin arasında yeni dönem sinyali! "Tarihi dönüm noktasına geldik"

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ABD ve Çin arasında yeni dönem sinyali!
Başlık ResmiABD ve Çin arasında yeni dönem sinyali! Tarihi dönüm noktasına geldik

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ağırladı. Trump burada yaptığı açıklamada "İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." ifadelerini kullandı. Şi Cinping ise "Bugün, Çin-ABD ilişkileri açısından bir başka tarihi dönüm noktasına geldik." dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde iki ülke ilişkilerini övdü. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin son dönemde "iyileştiğini" vurgulayan Trump, "İki ülkenin liderleri olarak, Devlet Başkanı Şi ve ben, farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz; ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Trump, Washington ile Pekin arasında uzun süredir devam eden farklılıklara rağmen, bu sözlerini iki ülke arasındaki dostluğun bir yansıması olarak değerlendirdi.

ABD ve Çin arasında yeni dönem sinyali! Tarihi dönüm noktasına geldik
Başlık ResmiABD ve Çin arasında yeni dönem sinyali! Tarihi dönüm noktasına geldik

Yemekte ayrıca Şi'ye Amerikalı bir sanatçı tarafından yapılan eseri hediye eden Trump, "Bu dostluk ruhu içinde, Devlet Başkanı Şi'ye, dünyanın en büyük sanatçılarından biri olan olağanüstü bir Amerikalı sanatçı tarafından yapılan ve Melania ile benim kişisel işbirliğimizle tasarlanan bu hediyeyi takdim etmek benim için bir onurdur." dedi.

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Şİ'DEN "SAMİMİYET" VURGUSU

Daha sonra kürsüye gelen Çin Devlet Başkanı Şi ise Trump'la "samimi ve derinlemesine" görüş alışverişinde bulunduklarını ve bir dizi konuda ortak bir anlayışa vardıklarını belirtti. Şi, "Bu görüşme, stratejik istikrar temelli Çin-ABD ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmış ve ikili ilişkiler için yeni bir stratejik yol haritası sunmuştur." diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı, iki liderin altı aydan kısa bir süre içinde karşılıklı olarak gerçekleştirdikleri resmi ziyaretleri ikili ilişkiler açısından "tarihî" bir gelişme olarak nitelendirdi.

ABD ve Çin arasında yeni dönem sinyali! Tarihi dönüm noktasına geldik
Başlık ResmiABD ve Çin arasında yeni dönem sinyali! Tarihi dönüm noktasına geldik

"TARİHİ DÖNÜM NOKTASINA GELDİK"

Şi, "Bugün, Çin-ABD ilişkileri açısından bir başka tarihî dönüm noktasına geldik. Başkan Trump, Amerika’yı yeniden büyük yapma sözü verdi; Amerikan halkı önemli adımlar atarken, Çin de büyük ulusal yenilenmeyi gerçekleştirmeye kararlıdır ve Çin’in modernleşmesi sürekli çığır açmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Çin ve ABD'nin "sorumlu büyük ülkeler" olarak hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Şi, "Halklarımızın beklentilerini karşılamalı, zamanımızın akışına ayak uydurmalı ve büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmesi için yeni bir yaklaşım geliştirmeliyiz." diye ekledi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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