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Spor

Türkiye'nin Fransa maçı muhtemel 11'i! Montella ve Zidane'ın kadro tercihleri

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Türkiye'nin Fransa maçı muhtemel 11'i! Montella ve Zidane'ın kadro tercihleri
Başlık ResmiTürkiyenin Fransa maçı muhtemel 11i belli oldu! Montella ve Zidaneın kadro tercihleri

Uluslar A Ligi’nde Millî Takım’ın rakibi Fransa. Dünya Kupası’nı hayal kırıklığıyla noktalayan ay yıldızlı takımımız, ilk defa çıktığı A Ligi’nde dünya devini Kocaeli’de ağırlayacak…

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Dünya Kupası macerası kötü biten A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında bu akşam Kocaeli’de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşma ATV’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma’da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. Türkiye, grubun ikinci maçında ise 28 Eylül’de Bursa’da İtalya ile karşılaşacak.

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FRANSA DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

Dünyanın en güçlü takımlarından Fransa, A Millî Futbol Takımı’nın grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası’nda yarı final oynadı. Fransızlar, yarı finalde İspanya’ya, üçüncülük maçında da İngiltere’ye mağlup olarak Dünya Kupası’nı dördüncü olarak tamamladı. Dünya Kupası’nın ardından teknik direktör Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa’da takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane yönetimindeki Fransa, ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

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MONTELLA’NIN KARNESİ İYİ

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Millî Takım’ın başında 27’si resmî, 9’u da özel olmak üzere 36 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Millîler, bu mücadelelerde 21 galibiyet elde ederken 10 kez yenildi, 5 defa da berabere kaldı.

ORKUN KÖKÇÜ YOK

Ay yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü’nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Orkun, millî takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı. Orkun’un Belçika ve İtalya maçlarına yetişmesi bekleniyor.

Vincenzo Montella
Başlık ResmiVincenzo Montella

İLHAN FAKILI ÜMİTLER’E

A Millî Takım’ın aday kadrosunda bulunan İlhan Fakılı, bir maçlığına Ümit Millî Takım’a katılacak. Ay yıldızlıların Ukrayna ile oynayacağı kritik maç öncesinde Vincenzo Montella, genç yeteneği Egemen Korkmaz’ın çalıştırdığı Ümit Millî Takım’a yolladı. İlhan daha sonra A Millî Takım’a dönecek.

FRANSA İLE 9. RANDEVU

A Millîler, Fransa ile tarihinde dokuzuncu defa karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlılar, Fransa bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Türkiye 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye 6, Fransa 16 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Eren, Ozan, Salih, İsmail, Can, Arda, Barış Alper, Kerem

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Camavinga, Rabiot, Doué, Cherki, Olise, Mbappe

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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