Trump'ın 'Biden' esprisi Çin liderine kahkaha attırdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Washington’da bir araya geldi. İki lider görüşmede işbirliği mesajı verirken, Trump’ın Beyaz Saray turu sırasında yaptığı Biden esprisi görüşmeye damga vurdu. Trump’ın göndermesi Şi’yi güldürdü.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Beyaz Saray’daki görüşmesi, diplomatik temasların yanı sıra kameralara yansıyan ilginç bir anla da gündeme geldi.

Beyaz Saray, iki liderin görüşmesine ilişkin görüntüleri paylaşırken Trump’ın Şi’ye Beyaz Saray koridorunda eşlik ettiği anları da yayınladı.

Trumpın Biden esprisi Çin liderine kahkaha attırdı

Eski ABD başkanlarının tablolarının bulunduğu koridorda ilerleyen Trump, Joe Biden’ın portresinin bulunması gereken bölüme geldiğinde bu kez farklı bir tabloyu işaret etti.

ABD Başkanı, selefi Joe Biden’a ait tablonun bulunduğu bölümde, Biden’ın yerine imza makinesinin (Autopen) yer aldığı bir tabloyu gösterdi.

TRUMP’IN SÖZLERİ JİNPİNG'İ GÜLDÜRDÜ

Trump, Biden döneminde bazı belgelerin Autopen kullanılarak imzalanmasına atıfta bulunarak Xi’ye, "Bu da Biden" diyerek şaka yaptı. Görüntülerde Xi Jinping’in Trump’ın sözleri üzerine güldüğü görüldü.

Trumpın Biden esprisi Çin liderine kahkaha attırdı

OVAL OFİS'TEKİ "TAKLİT İMZA" İDDİASI ŞOVA DÖNÜŞTÜ

Trump, geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı açıklamada, Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92’sinde gerçek imza değil, imza makinesi kullanıldığını ve bu yolla Biden’ın imzasının taklit edildiğini iddia etmişti.

Trumpın Biden esprisi Çin liderine kahkaha attırdı

ABD başkanının özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde "Autopen" kullanmanın yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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