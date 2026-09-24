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Spor

Çağla Büyükakçay'ı eleyen Deniz Dilek son 16'da

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Çağla Büyükakçay'ı eleyen Deniz Dilek son 16'da
Başlık ResmiÇağla Büyükakçayı eleyen Deniz Dilek son 16da

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçilerden Deniz Dilek, son 16 turunda Çağla Büyükakçay'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 19 yaşındaki Deniz Dilek, son 16 turunda Çağla Büyükakçay ile karşılaştı. Deniz Dilek, 6-1, 2-6 ve 6-2'lik setlerle Çağla'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Deniz Dilek, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.

Çiftler kategorisinde ise çeyrek final karşılaşmalarından sonra yarı finale yükselen ekipler belli oldu.

Bu kategorinin çeyrek final maçında Weronika Falkowska-Alana Smith çifti, Alya Naz Altınel-Daria Egorova ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Organizasyon 27 Eylül'de sona erecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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