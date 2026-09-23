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Dünya

ABD'den peş peşe Türkiye açıklaması! "F-16'lar için en iyi bileşimi sunuyoruz"

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ABD'den peş peşe Türkiye açıklaması!
Başlık ResmiABDden peş peşe Türkiye açıklaması! F-35 ve F-16 mesajları geldi

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını desteklediğini açıkladı. İsrail'e de Suriye'ye yönelik hava saldırılarını durdurma çağrısı yapan Wilson, Ankara-Washington ilişkileri için "karşılıklı fayda" mesajı verdi. Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevaplayan Lockheed Martin ise F-16 Block 70 programına ilişkin dikkat çeken bir Türkiye açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD'deki temasları sürerken, Ankara-Washington hattında savunma sanayisi ve savaş uçağı gündemi öne çıktı.

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönmesine ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına destek verirken, F-16'ların üreticisi Lockheed Martin de Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

ABD'den peş peşe Türkiye açıklaması! "F-16'lar için en iyi bileşimi sunuyoruz"
Başlık ResmiABD'den peş peşe Türkiye açıklaması! "F-16'lar için en iyi bileşimi sunuyoruz"

WILSON'DAN TÜRKİYE'NİN F-35'E DÖNÜŞÜNE DESTEK

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, New York'ta Anadolu Ajansı'nın Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin "umutlu" olduğunu belirten Wilson, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Türkiye ile çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını destekleyip desteklemediği sorulan Wilson, "Evet, destekliyorum" cevabını verdi. Wilson, Türkiye'ye CAATSA kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılmasına da destek verdiğine değindi.

Wilson, "Türkiye, Amerika'nın büyük bir müttefikidir; Amerika da Türkiye'nin müttefikidir ve biz karşılıklı fayda istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'den peş peşe Türkiye açıklaması! "F-16'lar için en iyi bileşimi sunuyoruz"
Başlık ResmiABD'den peş peşe Türkiye açıklaması! "F-16'lar için en iyi bileşimi sunuyoruz"

LOCKHEED MARTIN TÜRKİYE GAZETESİ'NE KONUŞTU

Washington'dan F-35 ve CAATSA konusunda gelen mesajların yanı sıra Türkiye'nin 40 adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı tedarik süreci de devam ediyor.

Türkiye Gazetesi, uçakların üretim ve teslimat takvimine ilişkin Lockheed Martin'e sorular yöneltti.

LOCKHEED MARTIN: TÜRKİYE İÇİN EN İYİ BİLEŞİM

Lockheed Martin Sözcüsü, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Lockheed Martin, Türk Hava Kuvvetleri ve Türk sanayisiyle uzun yıllara dayanan ortaklığına değer veriyor. Muharebede kendini kanıtlamış bir platform olan F-16'ya yönelik talep güçlü kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN EN İYİ BİLEŞİM"

F-16 Block 70'in Türkiye açısından önemine değinen şirket sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

"F-16 Block 70'in, gelişmiş hava üstünlüğü kabiliyetleri ile uygun işletme ve hayat döngüsü maliyetlerinin en iyi bileşimini Türkiye'ye sunduğuna inanıyoruz."

ÜRETİM VE TESLİMAT TAKVİMİNE İLİŞKİN NE DEDİ?

Lockheed Martin, Türkiye için üretilecek uçakların üretim slotu ve ilk teslimat tarihine ilişkin ise takvim paylaşmadı.

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GÜNDEM

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa, gazetemize konuştu: Yaptırım yok öncelik F-16’lar
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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