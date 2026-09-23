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Tolga Kalender kimdir, neden öldü?

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Tolga Kalender kimdir, neden öldü?
Başlık ResmiTolga Kalender kimdir, neden öldü?

Adana Demirspor’un eski futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Bandırmaspor’da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor’da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere futbol camiasında üzüntüye neden oldu.

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Son olarak Bandırmaspor forması giyen futbolcu Tolga Kalender, 25 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını yitirdi. 2001 doğumlu Tolga Kalender, kısa süren kariyerinde Tuzlaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor, Diyarbekirspor ve Bandırmaspor formalarını giymişti. Vefat sebebi açıklanmayan Tolga Kalender 'in girdiği operasyon ardından hayatını kaybettiği iddia edildi.

Tolga Kalender kimdir, neden öldü?
Başlık ResmiTolga Kalender kimdir, neden öldü?

VEFAT AÇIKLAMASI

Adana Demirspor'un resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Adana Demirspor’umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mavi-Lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır.

Merhum Tolga Kalender’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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