Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

BM'de İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Trump, İran savaşı zirvesinde yaptığı konuşmada, "Yaptığımızın yüzde 99’u İran’ın nükleer silah sahibi olmaması için" dedi. ABD Başkanı ayrıca Türkiye’den söz ederken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan için "O tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın. O harika bir adam" ifadelerini kullandı.

Kaydet
|

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği İran savaşı zirvesine katıldı.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra KİK üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman ile Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleri veya dışişleri bakanları katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump yaptı.

İran’ın nükleer silah üretme ihtimaline karşı ABD’nin attığı adımları anlatan Trump, Tahran üzerindeki baskının sürdüğünü söyledi.

Trump, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ise övgüler dizdi. Türkiye ile ilişkilerinden bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın, o sert biridir. O harika bir adam" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de diplomasi trafiği! Görüşmeler peş peşe

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'de, ucu bucağı da görünmüyordu. Ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk.

Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın, o sert biridir. O harika bir adam.

BMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum
Başlık ResmiBMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum

"İRAN'I TAMAMEN İZOLE ETMEKTEYİZ"

İran rejiminin nükleer silah ve nükleer bomba üretme konusundaki hırslarıyla ilgili olarak adım atmamız gerek. İran rejiminin nükleer silah ve nükleer bomba üretme konusundaki hırslarıyla ilgili olarak adım atmamız gerekti. Ve tabii ki bana göre zaten bu durumu bu tehlikeyi ortadan kaldırdık. İran'ın dolanmasını tamamen ortadan kaldırdık. Destansı öfke operasyonuyla 159 savaş gemisinin her biri denizin dibinde yatıyor. Hava kuvvetlerini tamamen ortadan kaldırdık. Silah fabrikalarının %90'ını imha ettik. 450 balistik füze deposunu ve 800 drone deposunu ortadan kaldırdık. Ellerinde bir hala biraz var ancak çok değil. Aynı şekilde hava savunma sistemlerini tamamen ortadan kaldırdık. Ve İran'ın terörist liderliğini neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. Ekonomilerini tamamen yok ettik. Yüzde 300 enflasyonları var ve paraları gerçekten tamamen değersiz bir hale geldi. Ekonomik bir izolasyon içerisindeler.

BMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum
Başlık ResmiBMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum
ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri BM'ye damga vurdu: İsrail heyeti salonu terk etti

"GEÇ OLMADAN UMARIM DOĞRU OLANI YAPARLAR"

Umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar. Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak.İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz.

Hürmüz Boğazı'nda döşemiş olduğu mayınları da temizledik aynı şekilde buradan petrol akışı yeniden ortaya çıkmış durumda. Buradan 1 milyar varil petrol geçti. Tabi tamam için sizin için çok büyük bir rakam olmayabilir ama fazla petrolün Hürmüz Boğazına geçmesini sağladık. Gün ve gece başına büyük oranda geceleri yaptık; bunu 25 gemiye kadar getirdik. Fazla petrolün Hürmüz Boğazına geçmesini sağladık.

Donanmamız muhteşem bir abluka uyguladı İran'a karşı. Hava kuvvetlerimiz birlikte aynı şekilde şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çatışma başladığından sonraki en üst düzeyde petrol akışını sağladık. Tabii ki bizim yaptığımızın %99'u İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için yaptık bunları.

BMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum
Başlık ResmiBMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum

"KAZMA DAĞINI PATLATABİLİRİZ"

Kazma Dağı'nı da belki patlatmamız gerekebilir ama orada çok fazla hareket görmüyoruz ama bir şey görürsek derhal orayı patlatabiliriz.

Orta Doğu'nun zorbasıydı İran ve herkes gerçekten çok endişeliydi ama artık kimse korkmuyor. Aynı şekilde birlikte durmaya devam edeceğiz. %100 birbirimizin yanında diyebilirim. Sadece petrolden bahsetmiyorum. Tüm bu beyinlerden, zekalardan ve bu kadar yüksek enerjili insanlardan bahsediyorum. Sadece petrolden bahsetmiyorum.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
Salah'ın Trabzonspor performansını göklere çıkardılar
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
Haydarpaşa yıkılmaktan kurtarıldı
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
Kendisini devletin zirvesine yakın gösterdi
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
Yükselecek mi düşecek mi?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Kaydet
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
Kaydet
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.