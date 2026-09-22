BM'de İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum

Trump, İran savaşı zirvesinde yaptığı konuşmada, "Yaptığımızın yüzde 99’u İran’ın nükleer silah sahibi olmaması için" dedi. ABD Başkanı ayrıca Türkiye’den söz ederken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan için "O tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın. O harika bir adam" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği İran savaşı zirvesine katıldı.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra KİK üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman ile Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleri veya dışişleri bakanları katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump yaptı.

İran’ın nükleer silah üretme ihtimaline karşı ABD’nin attığı adımları anlatan Trump, Tahran üzerindeki baskının sürdüğünü söyledi.

Trump, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ise övgüler dizdi. Türkiye ile ilişkilerinden bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın, o sert biridir. O harika bir adam" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'de, ucu bucağı da görünmüyordu. Ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk.

Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın, o sert biridir. O harika bir adam.

BMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum

"İRAN'I TAMAMEN İZOLE ETMEKTEYİZ"

İran rejiminin nükleer silah ve nükleer bomba üretme konusundaki hırslarıyla ilgili olarak adım atmamız gerek. İran rejiminin nükleer silah ve nükleer bomba üretme konusundaki hırslarıyla ilgili olarak adım atmamız gerekti. Ve tabii ki bana göre zaten bu durumu bu tehlikeyi ortadan kaldırdık. İran'ın dolanmasını tamamen ortadan kaldırdık. Destansı öfke operasyonuyla 159 savaş gemisinin her biri denizin dibinde yatıyor. Hava kuvvetlerini tamamen ortadan kaldırdık. Silah fabrikalarının %90'ını imha ettik. 450 balistik füze deposunu ve 800 drone deposunu ortadan kaldırdık. Ellerinde bir hala biraz var ancak çok değil. Aynı şekilde hava savunma sistemlerini tamamen ortadan kaldırdık. Ve İran'ın terörist liderliğini neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. Ekonomilerini tamamen yok ettik. Yüzde 300 enflasyonları var ve paraları gerçekten tamamen değersiz bir hale geldi. Ekonomik bir izolasyon içerisindeler.

BMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum

"GEÇ OLMADAN UMARIM DOĞRU OLANI YAPARLAR"

Umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar. Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak.İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz.

Hürmüz Boğazı'nda döşemiş olduğu mayınları da temizledik aynı şekilde buradan petrol akışı yeniden ortaya çıkmış durumda. Buradan 1 milyar varil petrol geçti. Tabi tamam için sizin için çok büyük bir rakam olmayabilir ama fazla petrolün Hürmüz Boğazına geçmesini sağladık. Gün ve gece başına büyük oranda geceleri yaptık; bunu 25 gemiye kadar getirdik. Fazla petrolün Hürmüz Boğazına geçmesini sağladık.

Donanmamız muhteşem bir abluka uyguladı İran'a karşı. Hava kuvvetlerimiz birlikte aynı şekilde şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çatışma başladığından sonraki en üst düzeyde petrol akışını sağladık. Tabii ki bizim yaptığımızın %99'u İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için yaptık bunları.

BMde İran zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum

"KAZMA DAĞINI PATLATABİLİRİZ"

Kazma Dağı'nı da belki patlatmamız gerekebilir ama orada çok fazla hareket görmüyoruz ama bir şey görürsek derhal orayı patlatabiliriz.

Orta Doğu'nun zorbasıydı İran ve herkes gerçekten çok endişeliydi ama artık kimse korkmuyor. Aynı şekilde birlikte durmaya devam edeceğiz. %100 birbirimizin yanında diyebilirim. Sadece petrolden bahsetmiyorum. Tüm bu beyinlerden, zekalardan ve bu kadar yüksek enerjili insanlardan bahsediyorum. Sadece petrolden bahsetmiyorum.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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