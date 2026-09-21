Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, Sivas'ta yıllardır kullanılan "Kızılırmak akıyor, Sivaslılar bakıyor" sözünü tarihe karıştıracak dev projeyle yeniden hayat buluyor.

Sivas'ın 40 yıllık hayali olarak nitelendirilen proje kapsamında nehir çevresinde toplam 700 bin metrekarelik dev bir yaşam ve turizm alanı oluşturulacak. Kafe ve restoranlardan 30 bin metrekarelik göl alanına, kuş vadisinden konser alanlarına, yürüyüş parkurlarından spor alanlarına kadar çok sayıda yeni bölüm hayata geçirilecek.

İlk etapta 65 bin metrekarelik alanın bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

SİVAS'IN 40 YILLIK HAYALİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kızılırmak Projesi'ni şehrin 40 yıllık hayali ve "Kızılelma"sı olarak nitelendirdi. Projenin ilk etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

"KIZILIRMAK AKIYOR, SİVASLILAR BAKIYOR" DÖNEMİ BİTİYOR

Kızılırmak, yıllardır Sivas'ın içinden geçmesine rağmen şehir hayatıyla yeterince bütünleşemedi. Projeyle birlikte nehir kenarının sosyal yaşam ve turizm alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

İLK ETAP 65 BİN METREKARE OLACAK

Tarihi Eğri Köprü'nün bulunduğu bölgedeki ilk etap 65 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Fadlum Irmağı'ndan Eğri Köprü'ye kadar uzanan çalışmanın bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

KIZILIRMAK KENARINDA KAFE VE RESTORANLAR OLACAK

Nehir kenarında vatandaşların vakit geçirebileceği yeni alanlar oluşturulacak. Projede kafe, restoran ve 24 dükkândan oluşan sokak lezzetleri alanı bulunacak.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun
FotoğrafSivas Belediye Başkanı Adem Uzun

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN, GENÇLER İÇİN SPOR ALANLARI

Proje sadece manzara izlenecek bir alan olmayacak. Çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, spor alanları ve dron futbolu sahası yapılacak.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

SİVAS'IN ÜNLÜ İSİMLERİ BU PARKTA YAŞAYACAK

Proje kapsamında oluşturulacak Meşhurlar Parkı'nda, Sivas'ın tarih, kültür, sanat, edebiyat, spor ve bilim hayatına katkı sağlayan 35 ismin adı yaşatılacak.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

30 BİN METREKARELİK GÖL YAPILACAK

Projenin ikinci etabında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise 30 bin metrekarelik göl alanı. Kuş vadisi, konser alanları, müzeler ve eğlence alanları da aynı bölgede yer alacak.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

20 BİN KAMYON TOPRAK TAŞINACAK

Projenin genişletileceği yaklaşık 300 bin metrekarelik alan için 70 milyon liralık dolgu ihalesi yapıldı. Bölgeye yaklaşık 400 bin metreküp, yani 20 bin kamyon toprak taşınması planlanıyor.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

SİVAS'A "VENEDİK" BENZETMESİ

Proje kentte şimdiden dikkat çekmeye başladı. Başkan Adem Uzun, Sivaslıların "Sivas'ı Venedik gibi yapacak" yorumlarını yaptığını belirterek, bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

700 BİN METREKARELİK DEV YAŞAM ALANI

Dört etapta tamamlanması planlanan proje toplam 700 bin metrekarelik alanı kapsayacak. Hedef, Kızılırmak çevresini Sivas'ın önemli sosyal yaşam ve turizm merkezlerinden biri hâline getirmek.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

"SU, HAYAT VE CANLILIK DEMEK"

Başkan Uzun, Kızılırmak'ın Sivas için yalnızca bir nehir olmadığını vurguladı. "Su, hayat ve canlılık demek" diyen Uzun, proje ile şehre yeni bir vizyon kazandırılacağını ifade etti.

Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

"ARTIK KIZILIRMAK AKIP SİVASLILAR BAKMAYACAK"

Projenin hedefini anlatan Başkan Uzun, yıllardır kullanılan ifadeyi tersine çevireceklerini söyledi: "Artık Kızılırmak akıp Sivaslılar bakmayacak." Nehir, yeni sosyal alanlarla birlikte şehrin hayatının merkezlerinden biri olacak.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veto imtiyazı kaldırılmalı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
Kaydet
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Kaydet
Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!
Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.