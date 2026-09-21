Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, Sivas'ta yıllardır kullanılan "Kızılırmak akıyor, Sivaslılar bakıyor" sözünü tarihe karıştıracak dev projeyle yeniden hayat buluyor.

Sivas'ın 40 yıllık hayali olarak nitelendirilen proje kapsamında nehir çevresinde toplam 700 bin metrekarelik dev bir yaşam ve turizm alanı oluşturulacak. Kafe ve restoranlardan 30 bin metrekarelik göl alanına, kuş vadisinden konser alanlarına, yürüyüş parkurlarından spor alanlarına kadar çok sayıda yeni bölüm hayata geçirilecek.

İlk etapta 65 bin metrekarelik alanın bu yıl tamamlanması hedefleniyor.