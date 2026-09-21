Bir kentin 40 yıllık hayali gerçek oluyor: Sivaslılar artık sadece bakmakla kalmayacak!
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, Sivas'ta yıllardır kullanılan "Kızılırmak akıyor, Sivaslılar bakıyor" sözünü tarihe karıştıracak dev projeyle yeniden hayat buluyor.
Sivas'ın 40 yıllık hayali olarak nitelendirilen proje kapsamında nehir çevresinde toplam 700 bin metrekarelik dev bir yaşam ve turizm alanı oluşturulacak. Kafe ve restoranlardan 30 bin metrekarelik göl alanına, kuş vadisinden konser alanlarına, yürüyüş parkurlarından spor alanlarına kadar çok sayıda yeni bölüm hayata geçirilecek.
İlk etapta 65 bin metrekarelik alanın bu yıl tamamlanması hedefleniyor.
SİVAS'IN 40 YILLIK HAYALİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kızılırmak Projesi'ni şehrin 40 yıllık hayali ve "Kızılelma"sı olarak nitelendirdi. Projenin ilk etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
"KIZILIRMAK AKIYOR, SİVASLILAR BAKIYOR" DÖNEMİ BİTİYOR
Kızılırmak, yıllardır Sivas'ın içinden geçmesine rağmen şehir hayatıyla yeterince bütünleşemedi. Projeyle birlikte nehir kenarının sosyal yaşam ve turizm alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.
İLK ETAP 65 BİN METREKARE OLACAK
Tarihi Eğri Köprü'nün bulunduğu bölgedeki ilk etap 65 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Fadlum Irmağı'ndan Eğri Köprü'ye kadar uzanan çalışmanın bu yıl tamamlanması planlanıyor.
KIZILIRMAK KENARINDA KAFE VE RESTORANLAR OLACAK
Nehir kenarında vatandaşların vakit geçirebileceği yeni alanlar oluşturulacak. Projede kafe, restoran ve 24 dükkândan oluşan sokak lezzetleri alanı bulunacak.
ÇOCUKLAR İÇİN OYUN, GENÇLER İÇİN SPOR ALANLARI
Proje sadece manzara izlenecek bir alan olmayacak. Çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, spor alanları ve dron futbolu sahası yapılacak.
SİVAS'IN ÜNLÜ İSİMLERİ BU PARKTA YAŞAYACAK
Proje kapsamında oluşturulacak Meşhurlar Parkı'nda, Sivas'ın tarih, kültür, sanat, edebiyat, spor ve bilim hayatına katkı sağlayan 35 ismin adı yaşatılacak.
30 BİN METREKARELİK GÖL YAPILACAK
Projenin ikinci etabında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise 30 bin metrekarelik göl alanı. Kuş vadisi, konser alanları, müzeler ve eğlence alanları da aynı bölgede yer alacak.
20 BİN KAMYON TOPRAK TAŞINACAK
Projenin genişletileceği yaklaşık 300 bin metrekarelik alan için 70 milyon liralık dolgu ihalesi yapıldı. Bölgeye yaklaşık 400 bin metreküp, yani 20 bin kamyon toprak taşınması planlanıyor.
SİVAS'A "VENEDİK" BENZETMESİ
Proje kentte şimdiden dikkat çekmeye başladı. Başkan Adem Uzun, Sivaslıların "Sivas'ı Venedik gibi yapacak" yorumlarını yaptığını belirterek, bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
700 BİN METREKARELİK DEV YAŞAM ALANI
Dört etapta tamamlanması planlanan proje toplam 700 bin metrekarelik alanı kapsayacak. Hedef, Kızılırmak çevresini Sivas'ın önemli sosyal yaşam ve turizm merkezlerinden biri hâline getirmek.
"SU, HAYAT VE CANLILIK DEMEK"
Başkan Uzun, Kızılırmak'ın Sivas için yalnızca bir nehir olmadığını vurguladı. "Su, hayat ve canlılık demek" diyen Uzun, proje ile şehre yeni bir vizyon kazandırılacağını ifade etti.
"ARTIK KIZILIRMAK AKIP SİVASLILAR BAKMAYACAK"
Projenin hedefini anlatan Başkan Uzun, yıllardır kullanılan ifadeyi tersine çevireceklerini söyledi: "Artık Kızılırmak akıp Sivaslılar bakmayacak." Nehir, yeni sosyal alanlarla birlikte şehrin hayatının merkezlerinden biri olacak.