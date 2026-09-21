Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendiren beIN Trio yorumcuları, Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı ve kırmızı kart verilmesi gerektiğini belirtirken, Amedspor'un gördüğü ikinci sarı kart ile Beşiktaş lehine verilen penaltı kararını doğru buldu.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maçın tartışmalı pozisyonları eski hakemler tarafından değerlendirilirken, özellikle Vlahovic'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla ilgili dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Vlahovic'in pozisyonunda hakemin hücum faul kararı verdiği değerlendirilirken, beIN Trio programı yorumcuları pozisyonun penaltı ve kırmızı kartla sonuçlanması gerektiği görüşünde birleşti.

Amed-Beşiktaş maçının hakem hataları yorumlandı: Kırmızı kart ve penaltı

SULAMA SİSTEMİ SKANDALI

Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an da yaşandı. 37. dakikada sahanın sulama sistemi bir anda devreye girdi. Oyuncular sahaya yayılan su nedeniyle kısa süreliğine beklerken, yaklaşık 1 dakikalık duraklamanın ardından mücadele yeniden başladı.

Amed-Beşiktaş maçının hakem hataları yorumlandı: Kırmızı kart ve penaltı

VLAHOVIC POZİSYONUNDA PENALTI VE KIRMIZI KART YORUMU

Bülent Yıldırım, Vlahovic'in topla buluşmak için hareketlendiğini, Bates'in ise rakibini engellemeye çalıştığını belirterek, pozisyonda hücum faul bulunmadığını söyledi.

Bülent Yıldırım, "Topa gitmeye çalışan Vlahovic, engellemeye çalışan Bates. Burada hücum faul yok, eminim. Tutma çekme şarj hiçbir şey yok. Vlahovic önceliği alıp faulsüz geçtikten sonra Bates'in hedefi engellemek. Vlahovic'in denge ayağına bakın. Üstüne düştü Bates, devirdi ve ezdi. Bu pozisyon net penaltı ve artı kırmızı kart gerekir. Bates en başından en sonuna tüm amacı rakibini kısıtlamak." ifadelerini kullandı.

Aleks Taşçıoğlu da Vlahovic'in faul yapmadığını belirterek, Bates'in kolu ve ayağıyla müdahalede bulunduğunu söyledi. Taşçıoğlu, pozisyonun penaltı ve kırmızı kartla sonuçlanması gerektiğini ifade etti.

Seçim Demirel ise Bates'in rakibini etkili şekilde durdurduğunu ve topla oynama niyetinin bulunmadığını belirterek, kırmızı kart ve penaltı kararının daha doğru olacağını savundu.

Amed-Beşiktaş maçının hakem hataları yorumlandı: Kırmızı kart ve penaltı

AMEDSPOR'UN 10 KİŞİ KALDIĞI POZİSYON

Karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler'in 10 kişi kaldığı pozisyon da Trio'nun gündemindeydi.

Bülent Yıldırım, pozisyonda ikinci sarı kart kararının tartışmaya açık olmadığını belirterek, "Benim açımdan şüphe yok. Net bir ikinci sarı kart ve kırmızı kart olduğunu düşünüyorum." dedi.

Aleks Taşçıoğlu da oyuncunun topla oynamasının yeterli olmadığını belirterek, hakemin ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermesinin doğru olduğunu ifade etti.

Amed-Beşiktaş maçının hakem hataları yorumlandı: Kırmızı kart ve penaltı

BEŞİKTAŞ LEHİNE PENALTI KARARI DOĞRU BULUNDU

Karşılaşmanın bir diğer kritik anı ise Beşiktaş lehine verilen penaltı oldu. Trio yorumcuları, VAR müdahalesi sonrasında verilen penaltı kararında hakemin doğru bir karar verdiği görüşünde birleşti.

Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Seçim Demirel, VAR müdahalesiyle penaltı kararının doğru olduğunu değerlendirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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