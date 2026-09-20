Elvin Mendy, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Takım otobüsüyle İstanbul’a gitmek üzere yola çıktıktan sonra Manisa’nın Kırkağaç ilçesi civarında rahatsızlanan 19 yaşındaki futbolcu, anjiyoya alındı.

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İstanbulspor’un 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcusu Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

MAÇIN ARDINDAN FENALAŞTI

Karşılaşmada forma giyen ön libero Mendy, takım otobüsüyle İstanbul’a gitmek üzere yola çıktıktan sonra Manisa’nın Kırkağaç ilçesi civarında rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayeti üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç futbolcu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Elvin Mendy

MENDY ANJİYOYA ALINDI

Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mendy, daha sonra anjiyoya alındı. Anjiyodan çıkan genç futbolcunun bilincinin açık olduğu öğrenildi. Mendy’nin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

İSTANBULSPOR'DAN AÇIKLAMA

Mendy'nin sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yayımlayan İstanbulspor, "Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmüştür. Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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