Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin acı haberi kendisi duyurdu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan İnanç Keskin vefat etti. Meriç Kesin abisinin ölüm haberini 'Başaramadık' notu ile paylaştı.

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Sosyal medyanın tanıdık simalarından Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin uzun bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Hastanedeki tedavisi sırasında durumu ağırlaşan Keskin'in yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenilmişti. İnanç Keskin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meriç Keskin’in abisi hayatını kaybetti! Acı haberi kendisi duyurdu: Başaramadık

ACI HABERİ MERİÇ KESİN DUYURDU

Vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Meriç Keskin, yaptığı paylaşımda "Başaramadık…" ifadelerine yer verdi.

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