Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye ulaştı. 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek Erdoğan, ziyareti kapsamında BM Genel Sekreteri ve çeşitli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. New York'taki Türkevi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan coşkulu kalabalığı selamladı, vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere TSİ 22.50'de "TUR" uçağıyla ABD'ye indi.

Erdoğan, Genel Kurul kapsamında gerçekleştireceği temaslar için New York'ta bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New Yorkta! BM Genel Kurulunda kritik mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! BM Genel Kurulu'nda kritik mesajlar verecek

BİRÇOK İSİM EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! BM Genel Kurulu'nda kritik mesajlar verecek

ERDOĞAN TÜRKEVİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Türkevi'ne ulaştı. Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan coşkulu kalabalığı selamlayan Erdoğan, ABD'deki vatandaşlarla ayaküstü kısa sohbet etti.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca yoğun bir programının bulunduğunu sözlerine ekledi.

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Bugüne kadar 4'ü başbakanlığı döneminde olmak üzere BM Genel Kurulu'na 15 kez katılan Erdoğan, 22 Eylül'deki konuşmasında Türkiye'nin önemli başlıklardaki mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek.

Bu yılki görüşmeler, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! BM Genel Kurulu'nda kritik mesajlar verecek

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ayrıca ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenecek çeşitli programlara katılması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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