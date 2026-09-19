Ankara Kültür Yolu Festivali’nin açılışı CSO Ada Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleşti. Dört sergiyi ziyaret eden Ersoy, “Bu dört sergi, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile oluşturmak istediğimiz kültür ve sanat ortamını çok güzel anlatıyor” dedi. Festival alanında ASELSAN'ın teknolojik atıklarından üretilen sanat çalışmaları dikkat çekti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki 19’uncu durağı Ankara oldu. Başkent, 19-27 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölyelere ve gastronomi etkinliklerine uzanan programla beşinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Kültür Yolu Festivali’nin açılışını CSO Ada Ankara’da dört sergiyi ziyaret ederek gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başkentin tarihini ve mimarisini ressamların gözünden yeniden gördüklerini, genç tasarımcıların Ankara’ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettiklerini söyledi. Ersoy, Türk ve Kore kültürlerinin geleneksel sanatlarında buluştuklarını, teknolojik üretimden geriye kalan malzemelerin sanatla nasıl yeni bir değer kazanabildiğine tanıklık ettiklerini ifade etti.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

Ersoy, program kapsamında “Ankara Resimleniyor”, “Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması”, “Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu” ile ASELSAN’ın “İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergilerini ziyaret etti.

Bakan Ersoy, festival rotasındaki “Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu” sergisinin açılışını Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo ile birlikte gerçekleştirdi.

Ersoy, ziyaretleri sırasında yaptığı değerlendirmelerde, bu dört serginin Türkiye Kültür Yolu Festivali ile oluşturmak istedikleri kültür ve sanat ortamını çok güzel anlattığını söyledi.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

ANKARA’NIN KÜLTÜREL HAFIZASI TUVALDE

İkinci kez gerçekleştirilen “Ankara Resimleniyor” projesinin başkentin kültürel hafızasına sanat yoluyla önemli bir katkı sunduğunu belirten Ersoy, farklı sanat anlayışlarına sahip ressamların Ankara’nın tarihî yapılarını, mimari zenginliğini ve değişen kent yaşamını kendi yorumlarıyla tuvale taşıdıklarını söyledi.

Her eserde aynı şehrin farklı bir yönünü ve farklı bir hikâyesini görmenin mümkün olduğunu kaydeden Ersoy, Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

Başkentin Türk dünyasındaki tarihî ve kültürel yerini vurgulamayı, mimari mirasını sanat aracılığıyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmayı amaçladıklarını belirten Ersoy, ortaya çıkan eserlerin Ankara’nın bugününe tanıklık ederken gelecek kuşaklara da şehrin kimliğini anlatan birer belge niteliği taşıdığını söyledi.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

GENÇ TASARIMCILAR “BAŞKENT ANKARA”YI YORUMLADI

Başkenti sanatla anlatan bir diğer çalışma ise “Başkent Ankara” konulu “Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması” oldu.

Ersoy, Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması kapsamında düzenlenen yarışmayla Anadolu’nun ve Millî Mücadele’nin kalbinde yer alan şehre dikkat çekmeyi, turizm başkenti kimliğine ilişkin farkındalığı artırmayı ve genç tasarımcıları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin Ankara’yı kendi tasarım anlayışlarıyla yorumlamalarını ve şehrin tanıtımına fikirleriyle katkıda bulunmalarını çok kıymetli bulduğunu ifade eden Ersoy, onların üretimlerini görünür kılmanın ve sanatseverlerle buluşturmanın kültür ve sanat alanındaki çalışmaların önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Yarışmanın sergisi, CSO Ada Ankara Alt Fuaye Salonu’nda 19 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

MİNHWA İLE MİNYATÜR AYNI SERGİDE BULUŞTU

Bakan Ersoy, “Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu” sergisinde iki köklü kültürün sanat aracılığıyla kurduğu bağın görüldüğünü söyledi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin geleneksel Kore halk sanatı Minhwa eserlerini festivalde sergileme önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ersoy, bu öneriyi Minhwa ile minyatür sanatını bir arada sunacak bir buluşmaya dönüştürdüklerini ifade etti.

Farklı tarihî ve toplumsal birikimlerden doğan iki resim geleneğinin renklerin taşıdığı anlamlar, hikâye anlatma biçimleri ve kompozisyon anlayışlarıyla birbirine yakınlık gösterdiğini kaydeden Ersoy, her iki geleneğin kendi kültürünün dünyaya bakışını yansıttığını ve birlikte sergilendiklerinde birbirini anlamak için yeni imkânlar sunduğunu söyledi.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye ile Kore arasındaki dostluğun kültür ve sanat alanındaki bu tür buluşmalarla daha da güçlenmesini önemsediklerini belirten Ersoy, sanatçıların birbirlerinin birikimlerini tanımalarını, birlikte üretmelerini ve yeni iş birlikleri geliştirmelerini desteklediklerini ifade etti.

Ersoy; Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo’ya, Kore Uluslararası Minhwa Derneği Başkanı ve Kyung Hee Üniversitesi Profesörü Lee Kyu-wan’ın şahsında Koreli sanatçılara, Kore Kültür Merkezi Sanat Grubu’na ve minyatür geleneğini yaşatan sanatçılara teşekkür etti.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

ASELSAN ATIKLARI SANATA DÖNÜŞTÜ

ASELSAN’ın “İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergisinin son derece anlamlı bir çalışma olduğunu belirten Bakan Ersoy, ülkenin teknolojik bağımsızlığı için kritik teknolojiler geliştiren ASELSAN’ın üretim gücünü sanat ve çevre duyarlılığıyla buluşturduğunu söyledi.

İşlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel malzemelerin farklı ülkelerden sanatçıların ellerinde yeni bir anlam ve estetik değer kazandığını ifade eden Ersoy, at, kedi, albatros, keçi ve kurt figürlerinden oluşan beş eserin, atık olarak görülen malzemelerin nasıl yeniden değerlendirilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Ersoy, bu yaklaşımı kaynakların daha bilinçli kullanılması ve gelecek nesillere karşı sorumluluğun hatırlatılması bakımından kıymetli bulduğunu belirtti.

Festival kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenen eserlerin Ankara’nın ardından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Antalya’da da ziyaretçilerle buluşacağını bildirdi.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

Bakan Ersoy, bütün Ankaralıları ve başkenti ziyaret eden misafirleri CSO Ada Ankara’daki dört sergiyi görmeye ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nin etkinliklerine katılmaya davet etti.

Ankara’da 42 MEKÂNDA 518 Etkinlik

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında 42 farklı mekânda 518 etkinlik düzenlenecek. Festival programında 50’den fazla “Lezzet Noktası” da yer alacak.

Dokuz günlük programda 37 konserin 9’u ana sahnede gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca 1 bale temsili, 2 müzikal, 1 opera temsili, 3 dans gösterisi, 1 dinleti, 7 çocuk oyunu, 24 sergi ve yerleştirme, 2 sergi tanıtımı ve söyleşi ile 12 söyleşi yer alacak. Çocuklar için 8 farklı başlıkta etkinlik, yetişkinler ve çocuklar için ise 42 farklı başlıkta atölye düzenlenecek. Festival, kongre, konferans, panel, fotoğrafçılık, film gösterimi, rehberli tur, gezi, belgesel film gösterimi, masal canlandırma ve simülatör etkinliği gibi başlıklarda 20 farklı etkinlik de programda bulunuyor.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

DÜNYACA ÜNLÜ TOPLULUKLAR BAŞKENTTE SAHNE ALACAK

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri, Müzik Direktörü Michael Ibrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ile Filistinli vokalist Nai Barghouti’nin CSO Ada Ankara’da vereceği konser olacak. Orkestra, Arap dünyasının müzik geleneklerini ve seçkin repertuvarını Ankara’da sanatseverlerle buluşturacak.

Şef Vasily Petrenko yönetimindeki dünyaca ünlü Royal Philharmonic Orchestra da piyanist Elisabeth Leonskaja’yı ağırlayacağı konserle Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Don Giovanni” operasını piyanolu konser versiyonuyla sahneleyecek. “İki Devlet Bir Sahne ‘Kardeş Ezgiler" konseri ise Türkiye ile Azerbaycan’ın ortak kültür mirasını sanatın birleştirici gücüyle buluşturacak. Program, Azerbaycan klasik müzik geleneğinin kurucusu Üzeyir Hacıbeyli’nin doğum günü anısına gerçekleştirilecek.

ASELSAN atıkları sanata dönüştü! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

ANKARA’NIN YAŞAYAN MİRASI FESTİVALDE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Festival kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde açılacak “Yaşayan Miras Ankara Sergisi”nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserleri yer alacak. Ebru, tezhip ve hüsn-i hattan dokuma, iğne oyası, bez bebek yapımı, deri işlemeciliği ve çiniye uzanan eserler Ankara’nın yaşayan kültürel zenginliğini bir araya getirecek.

Ankara’da Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne kayıtlı 67 unsur bulunuyor. Halk Kültürü Bilgi Belge Merkezi’nde Ankara’ya ait toplam 19 bin 153 belge yer alırken Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı belgesine sahip kayıtlı sanatçı sayısı 1.129. Ankara’dan Veli Aykut, İsmail Nar, Ali Akbey, İbrahim Atıcı ve Mehmet Karslı da farklı alanlarda “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kayıtlı bulunuyor.

Festival süresince 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ustalar, 9 gün boyunca farklı branşlarda uygulamalı atölyeler gerçekleştirecek. Programda ayrıca 25 sanatçı ve zanaatkârın yer aldığı kısa film gösterimleri ile cilt sanatı üzerine söyleşi de bulunuyor.

Festival kapsamında Ankara Etnografya Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi sanatseverlerle buluşacak. Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde açılacak “Ah Güzel İstanbul” sergisinde ise Taviloğlu Koleksiyonu’ndan seçilen yaklaşık 50 eser yer alacak.

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50’DEN FAZLA LEZZET NOKTASI İLE ANKARA MUTFAĞI FESTİVAL ROTASINDA

Festivalin gastronomi programında “Ankara Lezzet Noktaları Seçkisi” kapsamında 50’den fazla restoran yer alacak. Projenin Ankara’daki ev sahipliğini Mehmet Yalçınkaya yapacak; Cüneyt Asan, Asuman Kerkez, Doğa Çitçi, Sezai Ömer Erdoğan ve Kemal Can Yurttaş da lezzet noktalarını gezerek Ankara’nın şehre özel yemeklerini tadacak.

Festival kapsamında şehirlerin gastronomi duraklarının belirlenmesi amacıyla danışma kurulları oluşturulacak. Şeflerin katılımıyla atölyeler, tadım etkinlikleri ve yöresel ürün buluşmaları gerçekleştirilecek. “Türkiye Kültür Yolu Festivali Lezzet Noktası” seçkisiyle, festivalin düzenlendiği şehirlerde kentin köklü mutfak mirasını ve güncel yemek kültürünü temsil eden restoranların bir araya getirilmesi ve gastronominin şehrin kültürel keşfinin ayrılmaz bir deneyimi olarak sunulması amaçlanıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ