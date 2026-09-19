Ne siren dinledi ne korna... İstanbul'da ambulansa dakikalarca yol vermedi

İstanbul'da acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın önünde seyreden otomobil sürücüsü; siren, korna ve anonslara rağmen dakikalarca yol vermedi. O anlar ambulanstakiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede yakalanan sürücüye ceza yağdı.

İstanbul Arnavutköy-Sultangazi yolunda edinilen bilgiye göre, acil bir vakaya yetişmek üzere sirenleri açık şekilde seyreden ambulans, trafikte ilerlediği sırada önündeki otomobil nedeniyle yoluna devam etmekte güçlük çekti.

NE SİREN DİNLEDİ NE KORNA!

Ambulans sürücüsü, otomobilin yolu açması için siren çalarak ve korna kullanarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. İddiaya göre uyarılara rağmen otomobil sürücüsü uzun süre ambulansın önünden çekilmedi.

Ne siren dinledi ne korna... İstanbulda ambulansa dakikalarca yol vermedi

ANONS YAPILMASINI DA UMURSAMADI

Saniyelerin önem taşıdığı vakaya yetişmeye çalışan ambulansın sürücüsü, korna ve sirenlerin sonuç vermemesi üzerine bu kez anonsla otomobil sürücüsünden yol istedi. Ancak aracın bir süre daha ambulansın önünde ilerlemeye devam ettiği görüldü. Yaşananlara tepki gösteren ambulans sürücüsünün, önündeki araca yol vermesi için yaptığı uyarılar da kayıtlara yansıdı.

Ambulansın otomobilin arkasında ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sirenleri açık ambulansın yol istediği, korna ve anonslarla sürücünün uyarıldığı, otomobilin ise uzun süre ambulansın önünde seyretmeye devam ettiği görülüyor.

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.Y. (22) gözaltına alındı. "Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeme" ihlali nedeniyle 46 bin lira ceza verilen sürücünün aracı 30 gün trafikten menedildi, ehliyetine de 30 gün el konuldu.

A.Y. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI