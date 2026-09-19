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Diplomatik kuşatma genişliyor! BM Zirvesi öncesinde İsrail’e ‘Batı duvarı’

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Diplomatik kuşatma genişliyor! BM Zirvesi öncesinde İsrail’e ‘Batı duvarı’
Başlık ResmiDiplomatik kuşatma genişliyor! BM Zirvesi öncesinde İsrail’e ‘Batı duvarı’

İsrail’in yıllardır arkasına aldığı diplomatik duvar çatlamaya başladı. Düne kadar Tel Aviv’in yanında duran başkentlerde bugün artık sert tepkiler yükseliyor.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

İsrail zulmüne karşı Türkiye’nin her platformda yürüttüğü çabalar sonrasında Tel Aviv yönetimi giderek yalnızlaşıyor. Özellikle Gazze’deki katliamlar sonrası büyüyen uluslararası tepki son dönemde İsrail’e yönelik siyasi baskıya dönüştü. İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirdi.

NETANYAHU İÇİN ÇEMBER GİDEREK DARALIYOR

Haftaya yapılacak BM Zirvesi öncesinde yaşanan bu gelişmeler Tel Aviv yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı. Zirvede İsrail’in yalnızlığını daha güçlü hissetmesi, Tel Aviv yönetimine yönelik eleştirilerin zirve boyunca daha yüksek sesle dile getirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda gözler, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere liderlerin İsrail’e yönelik mesajlarında olacak.

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Netanyahu'dan pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"

Netanyahu yönetimine karşı artan diplomatik çabaları gazetemize değerlendiren Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki uygulamalarını Batılı kamuoylarına karşı savunmakta zorlandığını, bu nedenle Avrupa ülkelerinin Tel Aviv’e yönelik siyasi mesafeyi artırdığını belirtti. Baskının sürmesi hâlinde İsrail’in uluslararası hareket alanının daralabileceğini ifade eden Erkiner, bunun saldırıların bir anda sona ereceği anlamına gelmeyeceğini kaydetti.

DUVAR ÖRÜLMEYE BAŞLANDI

İsrail’i durdurabilecek kapasiteye sahip başlıca ülkenin hâlâ ABD olduğunu belirten Erkiner, Washington’ın Tel Aviv üzerindeki gücünü kullanmasının iç siyasi dengeler nedeniyle kolay olmadığını söyledi. BM kararlarının tek başına İsrail’i durduramayacağını vurgulayan Erkiner, asıl etkinin uluslararası baskının sürekliliğinden doğacağını ifade etti. Erkiner, İsrail’in önünde henüz aşılmaz bir engel bulunmadığını ancak uluslararası toplumun Netanyahu yönetiminin hareket alanını daraltacak bir “duvar” örmeye başladığını belirtti.

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