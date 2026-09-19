İlhan Fakılı'nın inanılmaz yükselişi: 4. Lig'den A Milli Takım'a! Fenerbahçe ve Galatasaray detayı

Kara Kartal’ın sürpriz yıldızı İlhan Fakılı’nın muhteşem yükselişi. St. Etienne'den "fiziği zayıf" denilerek 4. Lig’e gönderildi. Sakatlandı, yılmadı, basamakları birer birer çıktı, Fransız devi Marsilya karşısında şov yaptı. Şimdi de Fransa’ya karşı milli formayı giymeye hazırlanıyor...

İlhan Fakılı sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Clermont’tan transfer edildiğinde “Kim bu çocuk?” dedi herkes. Ne de olsa siyah beyazlı taraftarlar o dönem yıldız transferleri bekliyordu. Sessiz sedasız imzayı atan 20 yaşındaki oyuncu, transferinden iki ay sonra A Millî Takım formasını giyecek seviyeye geldi... Çocukken maçlarını izlediği St. Etienne’in altyapısında başladı futbola. Ancak “Teknik olarak rahat, fiziksel olarak geride” denilince 4. Lig takımı Andrezieux-Boutheon’a geçti. Burada eksik taraflarını geliştirdi, 2024’te Fransa Ligue 1 ekibi Clermont’a imza attı. Clermont’un 3. Lig takımı için transfer edilmişti ancak kısa sürede farkını gösterince A Takım’ın bazı maçlarında kadroya alındı.

İlhan Fakılı

BUNUN ADI RÖVANŞ

2024-25 sezonu öncesinde onu dışlayan St. Etienne’den bir darbe daha yedi. Çocukluk takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Uzun bir sakatlık döneminin ardından yine ayağa kalkmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 2’de düzenli olarak forma giyerken asistleri ve golleriyle parladı. Fransa genç millî takımından gelen teklifi reddetti. Türkiye U21 Takımı’nın 2026’daki Kosova hazırlık maçında ay yıldızlı formayı sırtına geçirdi. Fransız basını onun hikâyesini “rövanş” olarak nitelendiriyor. Fransa’daki çocukluk takımından dışlanan, ağır bir sakatlık yaşayan, Fransız devi Marsilya karşısında attığı gol ve muhteşem oyunuyla parıldayan İlhan Fakılı, şimdi de A Millî Takım’ın bir hafta sonra Fransa’yla oynayacağı maçta sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

İlhan Fakılı (solda)

ONU KARTAL KAPTI

İlhan Fakılı için geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Zeki Önder Özen’in ısrarları sonucunda siyah-beyazlı takıma kazandırılan 20 yaşındaki oyuncu, kısa sürede büyük bir yıldız olacağının sinyallerini verdi.

MONTELLA HAYRAN KALDI

Beşiktaş-Marsilya maçını Tüpraş Stadı’nda takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İlhan Fakılı’ya hayran kaldı. Özellikle genç oyuncuyu izlemek için maça gelen İtalyan teknik adam, beklentilerinin çok ötesinde bir performans izledi. İlhan Fakılı maçta kilidi açan golü atarken klas bir vuruşu da direkte patlamıştı. Genç oyuncu için “Topla çok rahat. Pozisyon bilgisi de üst seviyede” şeklinde not alan Montella, İlhan Fakılı’yı beklendiği gibi kadroya çağırdı.