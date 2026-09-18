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Dünya

Tatbikat fiyaskosu! Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü

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Tatbikat fiyaskosu! Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü
Başlık ResmiTatbikat fiyaskosu! Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü

Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de düzenlediği MEDUSA-15 tatbikatında dikkat çeken anlar yaşandı. Girit’teki amfibi çıkarma sırasında kıyıya ulaşmaya çalışan askerlerden bazıları, üzerlerindeki teçhizatla birlikte denize düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi yapmaya çalışan Yunan askerleri alay konusu oldu. Yunanistan ve Mısır öncülüğünde düzenlenen, Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya’nın da katıldığı MEDUSA-15 tatbikatı ilginç görüntülere sahne oldu.

KARAYA VARAMADILAR

Girit’te gerçekleştirilen amfibi harekât kapsamında çıkarma botları kıyıya yanaştı. Bot kapaklarının açılmasıyla birlikte askerler karaya çıkmak için harekete geçti. Ancak ilerleyişleri yarıda kaldı. Bazıları dengesini kaybederek bir anda kendilerini denizin içinde buldu.

Tatbikat fiyaskosu! Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü
Başlık ResmiTatbikat fiyaskosu! Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü

YUNAN ASKERLERİ SİLAHLARIYLA BİRLİKTE DENİZİ BOYLADI

Üzerlerinde askeri teçhizat bulunan askerlerin peş peşe suya düştüğü anlar dikkat çekti. Kıyıya çıkış için başlatılan hareketlilik, bir anda askerlerin sudan çıkarılmaya çalışıldığı görüntülere dönüştü.

Denize düşen askerler yeniden kıyıya ulaşmaya çalışırken oldukça zorlandı. Yaşananların tamamı, tatbikatı takip eden kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tatbikat fiyaskosu! Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü
Başlık ResmiTatbikat fiyaskosu! Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü

GÜÇ GÖSTERİSİ ALAY KONUSU OLDU

Atina ve Lefkoşa’nın günlerdir bölgedeki askeri iş birliği ve caydırıcılık mesajları verdiği tatbikat, bu görüntülerin ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Yunan askerlerinin denize düştüğü görüntüler hızla yayılırken, “Güç gösterisi yapmak kolay, sahile çıkmak zor” ve benzeri yorumlar yapıldı.

Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs’ın yanı sıra Fransa ve İtalya’nın da katıldığı MEDUSA-15, Doğu Akdeniz’deki askeri iş birliğinin öne çıkarıldığı tatbikatlardan biri olarak gerçekleştiriliyor.

Savaş gemileri, uçaklar, helikopterler, denizaltılar ve insansız hava araçlarının kullanıldığı tatbikatta amfibi harekât, hava indirme ve farklı askeri operasyon senaryoları uygulanıyor.

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