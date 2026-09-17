Sakarya’da görüldü! Bir ısırığı 100 kişiyi öldürmeye yeter

Sakarya’nın Hendek ilçesinde mantar toplayan vatandaşlar, çalıların arasında Türkiye’nin en zehirli yılanlarından Baran engereği ile karşılaştı. İlk anda ölü sandıkları yılanın hareket etmesiyle geri çekilen vatandaşlar, o anları kameraya aldı.

Olay, Hendek ilçesine bağlı Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar, çalıların arasındaki yılanı fark etti.

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ÖLÜ SANDILAR, CANLI ÇIKTI!

İlk etapta yılanı hareketsiz görünce ölü sanan vatandaşlar, yaklaştıklarında tepki vermesi üzerine gerçeği fark ederek güvenli mesafeye çekildi.

BİR ISIRIĞI 100 KİŞİYİ ÖLDÜREBİLECEK GÜÇTE

Güvenli mesafeden yılanı inceleyen vatandaşlar, karşılarındaki türün Baran engereği olduğunu fark etti. Zehrinin 100 kişiyi öldürebilecek güçte olduğu belirtilen yılan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI