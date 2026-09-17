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Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Gümülcine'nin hayatı ve kariyeri

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Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Gümülcine'nin hayatı ve kariyeri
Başlık ResmiGüneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli?

Almanya'da başlayan ve Adana'ya uzanan olay örgüsünün merkezinde Kenan ile Leyla'nın hikayesi Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle ekranlara geliyor. İzleyenler Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli merak ederken karakteri canlandıran oyuncu Beyza Gümülcine'nin hayatı ve kariyeri de gündemde.

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Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da başlayan ve Adana'da devam eden hikayesiyle bu akşam ekranlara geliyor. Adana'nın tanınmış ailelerinden Kozanların oğlu olan Kenan ve Almanya'da yaşayan, ailesiyle ilgili sorunlar nedeniyle zor bir çocukluk geçirmiş Leyla'nın hikayesi Güneşin Doğduğu Yer 1. bölümle izleyenlerle buluşuyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Beyza Gümülcine'nin hayatı ve kariyeri...

Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Gümülcinenin hayatı ve kariyeri
Başlık ResmiGüneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Gümülcinenin hayatı ve kariyeri

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER LEYLA KİMDİR?

Güneşin Doğduğu Yer Leyla karakterini Beyza Gümülcine canlandırıyor. Leyla Breger, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrollerinden biri olarak hikayenin merkezinde. Yarı Alman olan Leyla, geçmişinde yaşadığı ailevi sorunların etkisini taşıyan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Gümülcinenin hayatı ve kariyeri
Başlık ResmiGüneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Gümülcinenin hayatı ve kariyeri

BEYZA GÜMÜLCİNE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beyza Gümülcine'nin 1998 İstanbul doğumludur. Oyuncu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak 2019 yılında mezun oldu.

Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Gümülcinenin hayatı ve kariyeri
Başlık ResmiGüneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Gümülcinenin hayatı ve kariyeri

Hukuk eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine yönelen Gümülcine, televizyon, sinema ve tiyatro alanındaki çalışmalarıyla kariyerini sürdürdü. Beyza Gümülcine, NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisinde Avukat Hande karakterini de canlandırmıştı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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