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Dünya

Putin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti

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Putin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti
Başlık ResmiPutin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti

Rusya'nın Güney Askeri Kuvvetlerine bağlı 4. Motorize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Anton Grunis'in Ukrayna'daki çatışmalarda öldüğü bildirildi. Rusya, komutanın öldüğünü doğrularken, Ukrayna da söz konusu ölümü duyurdu. Temmuz ayında Putin'le görüşen Grunis'e, ölümünden kısa süre önce "Rusya Kahramanı" unvanı verilmişti.

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Rusya'dan Ukrayna'daki savaşta üst düzey bir komutanın öldüğüne ilişkin açıklama geldi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Askeri Siyasi Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Apti Alaudinov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4. Motorize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Anton Grunis'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alaudinov, Grunis için yaptığı açıklamada, "4. Motorize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Anton Grunis, kutsal görevini yerine getirerek, hayata veda etti." ifadelerini kullandı. Alaudinov, Grunis'i aynı zamanda "en çok saygı duyduğu generallerden biri" olarak nitelendirdi.

Putin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti
Başlık ResmiPutin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti

PUTİN’E OPERASYONLAR HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Grunis, 3 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka kentindeki operasyonlar hakkında bilgi vermişti. Televizyondan yayımlanan toplantıya video bağlantısıyla katılan Grunis, komutasındaki 4. Ayrı Muhafız Motorize Piyade Tugayı'nın bölgedeki faaliyetlerini Putin'e aktarmıştı. Sunumun ardından Putin, Rus komutanı tebrik etmişti.

Putin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti
Başlık ResmiPutin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti

AĞUSTOS SONUNDA ‘RUSYA KAHRAMANI’ UNVANI VERİLDİ

Grunis'e 28 Ağustos'ta "Rusya Kahramanı" unvanı verilmişti. Komutan, Altın Yıldız madalyasını Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un katıldığı törende almıştı.

Putin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti
Başlık ResmiPutin övgü yağdırmıştı! ‘Rusya Kahramanı’ dron saldırısında hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu, Grunis'in ölümünün bir drone saldırısı sonucu gerçekleştiğini ve saldırının sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. Ukrayna'nın açıklamasına göre Grunis, "Rusya Kahramanı" unvanını aldığı törenden yaklaşık iki hafta sonra öldürüldü. Öte yandan Grunis’in ölümü Rusya tarafından da doğrulandı.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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