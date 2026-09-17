Diyarbakır'da eski eş dehşet saçtı! 2 ölü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir şahıs tartışma sonrasında eski eşini silahla vurdu. Daha sonra araçla kaçmaya başlayan şahsı yakalamak için polis yola barikat kurdu. Polis aracına çarpıp takla atan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti. Vurulan kadın da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da parkta tartıştığı eski eşini silahla yaralayan şahıs, otomobille kaçmaya başladı. Kadının KADES uygulamasını kullanması ile polis, kaçan şahsı yakalamak amacıyla aracı caddeye konuşlandırdı. Gözü dönmüş adam, kullandığı otomobille polis aracına çarpıp takla atmasının ardından yakalanacağını anlayınca silahla intihar etti. Talihsiz kadın da olay yerinde hayatını kaybetti.

Diyarbakırda eski eş dehşet saçtı! 2 ölü

Olay sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde yer alan Sümer Park'ta yaşandı. Boşandığı eşi M.K. ile buluşan Ö.K., henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan tartışmanın sonrasında belinden çıkardığı silahla eski eşini vurdu. Yaralı eşini otomobile alan Ö.K., daha sonra bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Otomobilde olan yaralı M.K., KADES uygulamasını kullandı. Aracı izleyen polis ekipleri, şahsın kullandığı güzergahın üstünde araç konuşlandırdı. Ö.K., kullandığı otomobille polis aracına çarpıp takla attı. Yakalanacağını anlayan Ö.K., yanındaki silahı kullanarak intihar etti. haber verilmesi sonrasında olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobilde olan Ö.K. ve M.K.'nın hayatını kaybettiğini bildirildi.

Diyarbakırda eski eş dehşet saçtı! 2 ölü

Şahısların cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga sevk edilirken, olayla alakalı geniş çapta inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI