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Ekonomi

Fed'in faiz kararı Orta Doğu'yu da etkiledi! 4 ülke faiz artırdı

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Fed'in faiz kararı Orta Doğu'yu da etkiledi! 4 ülke faiz artırdı
Başlık ResmiFedin faiz kararı Orta Doğuyu da etkiledi! 4 ülke faiz artırdı

Küresel piyasaların beklediği, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı kararı sonrasında, körfez ülkelerinin merkez bankalarından da faiz kararları geldi. Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Bahreyn'de faizler 25 baz puan artırılırken, kararların dolar bağlantılı para birimleri ve finansal istikrar hedefi doğrultusunda alındığı ifade edildi.

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Fed, piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Tüm küresel piyasaları etkileyen bu kararın ardından ise körfez ülkelerinin merkez bankaları da faiz oranlarını yükseltti.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Oy birliğiyle alınan kararın ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn merkez bankaları da faiz oranlarını 25 baz puan artırdı. Körfez ülkelerinin para birimlerinin dolara bağlı olması ve parasal-finansal istikrarı koruma hedefi, bu kararların alınmasında etkili oldu.

Fedin faiz kararı Orta Doğuyu da etkiledi! 4 ülke faiz artırdı
Başlık ResmiFedin faiz kararı Orta Doğuyu da etkiledi! 4 ülke faiz artırdı

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN FAİZ KARARLARI

Suudi Arabistan’da repo faizi yüzde 4,5’e, Birleşik Arap Emirlikleri'n de (BAE) faiz yüzde 3,9’a yükseltti. BAE kararını 17 Eylül Perşembe günü yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Umman’da repo faizi yüzde 4,5’e çıkardı. Umman merkez bankasının kararını 17 Eylül’den itibaren uygulanacağı bildirildi. Bahreyn’de ise gecelik mevduat faizi yüzde 4,50’ye çıkarıldı. Kararın perşembe günü yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Fedin faiz kararı Orta Doğuyu da etkiledi! 4 ülke faiz artırdı
Başlık ResmiFedin faiz kararı Orta Doğuyu da etkiledi! 4 ülke faiz artırdı

Söz konusu faiz artışları, Fed’in 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışının ardından geldi.

Fed ise faiz artışını enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmak amacıyla yaptığını belirtirken, jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizliğin yüksek seviyede devam ettiğini bildirdi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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